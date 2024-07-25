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Вы не поверите, но эти пышные оладьи готовятся без муки и получаются безупречными

Как приготовить оладьи без муки

1:09
Еда

Может показаться странным, но можно приготовить оладьи и без муки. На первый взгляд кажется, что без муки они будут расползаться и выглядеть неаппетитно. Однако это не так. Оладьи могут быть вкусными даже без муки, если правильно выбрать замену этому ингредиенту.

Как приготовить оладьи без муки
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Повар и пекарь четвертого разряда, и эксперт сетевого издания "Белновости" Юлия Архипова в области кулинарии, предложила интересный альтернативный компонент для приготовления таких оладий.

Рецепт оладий без муки

Для того чтобы тесто не было слишком жидким, вместо муки лучше использовать манную крупу. На два яйца потребуется 300 граммов манки, стакан кефира, 3 столовые ложки сахара и пол чайной ложки соли.

Смешайте все ингредиенты и оставьте массу на полчаса. Затем добавьте пол чайной ложки пищевой соды. Через пять минут можно начинать жарить оладьи.

В результате получится блюдо с невероятной пышностью и нежностью. Оладьи на манке сохраняют свою идеальную консистенцию надолго.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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