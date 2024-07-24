Секреты идеальных котлет: что добавить, а от чего отказаться

Какие привычные продукты испортят котлеты

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто мы следуем привычной рецептуре приготовления котлет, которая передается из поколения в поколение в наших семьях.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

Редко кто из хозяек решается отклониться от этих правил и начать улучшать методику приготовления. Однако такие эксперименты необходимы, так как даже классические рецепты могут иметь свои недостатки.

Например, некоторые традиционные ингредиенты могут ухудшить вкус блюда. Вот три компонента, которые нужно правильно вводить в фарш или вовсе отказаться от их использования.

Хлеб

Многие хозяйки исключают хлеб, чтобы добиться пышности и сочности котлет, используя вместо него манную крупу, овсянку, тертые овощи и другие ингредиенты.

Если вы решите использовать хлеб, вводите его в черством виде. Для этого оставьте хлеб на кухне как минимум на ночь.

Молоко

Традиционно хлеб вымачивают в молоке, но это не рекомендуется. Котлеты могут получиться некачественными. Опытные кулинары советуют не использовать молоко в фарше.

Вместо этого лучше вымачивать хлеб в обычной воде.

Лук

Без лука сложно представить котлеты, но нарезанный лук может ухудшить их вкус. Пропускайте лук через мясорубку или обжаривайте до полной готовности перед добавлением в фарш.