Узнайте, как сделать печень идеальной всего за 5 минут

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В чем вымачивать печень, чтобы она была мягкой и вкусной

1:02
Еда

Если правильно приготовить печень, она может стать вашим фирменным блюдом, которое удивит гостей и близких.

В чем вымачивать печень, чтобы она была мягкой и вкусной
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, CC BY 2.0

С правильным подходом этот субпродукт всегда выходит нежным, вкусным и мягким.

Однако многие хозяйки сталкиваются с трудностями: печень часто горчит, тяжело жуется и выглядит непривлекательно. Это происходит из-за того, что мы забываем вымачивать печень.

Чем лучше всего вымачивать печень:

Молоко

Это универсальный продукт, подходящий для всех видов печени. Хотя некоторым жалко использовать молоко для подготовки печени, затраты оправдываются: такой нежной и ароматной печени вы еще не пробовали.

Особый раствор

Можно сделать печень мягче и без молока, используя специальный раствор. Для этого в воде растворяют по ложке соли и соды. Это обеспечит мягкость и устранит неприятный привкус. Некоторые хозяйки используют только соду, что тоже является проверенным методом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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