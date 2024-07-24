Узнайте, как сделать печень идеальной всего за 5 минут

В чем вымачивать печень, чтобы она была мягкой и вкусной

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Если правильно приготовить печень, она может стать вашим фирменным блюдом, которое удивит гостей и близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, CC BY 2.0

С правильным подходом этот субпродукт всегда выходит нежным, вкусным и мягким.

Однако многие хозяйки сталкиваются с трудностями: печень часто горчит, тяжело жуется и выглядит непривлекательно. Это происходит из-за того, что мы забываем вымачивать печень.

Чем лучше всего вымачивать печень:

Молоко

Это универсальный продукт, подходящий для всех видов печени. Хотя некоторым жалко использовать молоко для подготовки печени, затраты оправдываются: такой нежной и ароматной печени вы еще не пробовали.

Особый раствор

Можно сделать печень мягче и без молока, используя специальный раствор. Для этого в воде растворяют по ложке соли и соды. Это обеспечит мягкость и устранит неприятный привкус. Некоторые хозяйки используют только соду, что тоже является проверенным методом.