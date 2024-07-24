Узнайте, как сделать печень идеальной всего за 5 минут

Если правильно приготовить печень, она может стать вашим фирменным блюдом, которое удивит гостей и близких.
С правильным подходом этот субпродукт всегда выходит нежным, вкусным и мягким.
Однако многие хозяйки сталкиваются с трудностями: печень часто горчит, тяжело жуется и выглядит непривлекательно. Это происходит из-за того, что мы забываем вымачивать печень.
Молоко
Это универсальный продукт, подходящий для всех видов печени. Хотя некоторым жалко использовать молоко для подготовки печени, затраты оправдываются: такой нежной и ароматной печени вы еще не пробовали.
Особый раствор
Можно сделать печень мягче и без молока, используя специальный раствор. Для этого в воде растворяют по ложке соли и соды. Это обеспечит мягкость и устранит неприятный привкус. Некоторые хозяйки используют только соду, что тоже является проверенным методом.
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