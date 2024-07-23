Революция в кулинарии: как простая крышка может изменить вкус ваших котлет

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Нужно ли использовать крышку при жарке котлет

1:13
Еда

Среди хозяек нет единого мнения о том, нужно ли использовать крышку при приготовлении котлет.

Нужно ли использовать крышку при жарке котлет
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Этот вопрос принципиально важен, так как напрямую влияет на качество мясного блюда.

Аргументы сторонников использования крышки

Хозяйки, которые привыкли готовить котлеты под крышкой, утверждают, что так они сохраняют сочность. По их мнению, без крышки котлеты могут пересушиться, значительно уменьшиться в размере и потерять свою пышность. Также существует мнение, что котлеты, приготовленные без крышки, могут стать жесткими.

Почему некоторые хозяйки предпочитают жарить без крышки

Несмотря на приведенные аргументы, многие хозяйки предпочитают готовить котлеты без крышки. В этом случае на котлетах образуется корочка, они равномерно прожариваются и сохраняют форму. Чтобы избежать пересушивания, добавляют различные соусы или немного воды.

Как правильно жарить котлеты

Хотя аргументы обеих сторон звучат разумно, правильнее всего сначала обжарить котлеты без крышки, чтобы образовалась корочка. Затем можно накрыть их крышкой или довести до готовности в духовке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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