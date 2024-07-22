Шеф-повар Шишкин рассказал, почему мясо и курицу нельзя мыть перед готовкой

Никогда не мойте мясо и курицу перед приготовлением

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Мыть мясо и курицу перед приготовлением не нужно, так как все микробы и бактерии погибнут при термообработке, рассказал шеф-повар Иван Шишкин.

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"Все бактерии быстро погибнут от нагревания. Что касается курицы, которая может содержать бактерию кампилобактер, то микроорганизм тоже погибнет от нагрева", — пояснил шеф.

Шишкин добавил, что мытье мяса и курицы не только бесполезно, но и опасно: при мытье бактерии с брызгами попадут на руки, одежду и кухонную мойку.

Мытьё также наносит ущерб качеству и вкусу мяса: сухожилия набухнут, а удалить из них влагу уже не получится, отметил шеф.

"На сковородке будет происходить испарение, что негативно скажется на качестве готового блюда", — рассказал он.

Иван Шишкин посоветовал перед приготовлением просто осмотреть кусок мяса и при необходимости удалить с него кусочки костей.