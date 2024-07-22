Шеф-повар Шишкин рассказал, почему мясо и курицу нельзя мыть перед готовкой

Мыть мясо и курицу перед приготовлением не нужно, так как все микробы и бактерии погибнут при термообработке, рассказал шеф-повар Иван Шишкин.
"Все бактерии быстро погибнут от нагревания. Что касается курицы, которая может содержать бактерию кампилобактер, то микроорганизм тоже погибнет от нагрева", — пояснил шеф.
Шишкин добавил, что мытье мяса и курицы не только бесполезно, но и опасно: при мытье бактерии с брызгами попадут на руки, одежду и кухонную мойку.
Мытьё также наносит ущерб качеству и вкусу мяса: сухожилия набухнут, а удалить из них влагу уже не получится, отметил шеф.
"На сковородке будет происходить испарение, что негативно скажется на качестве готового блюда", — рассказал он.
Иван Шишкин посоветовал перед приготовлением просто осмотреть кусок мяса и при необходимости удалить с него кусочки костей.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.