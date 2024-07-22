Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовы уже через 30 минут

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Самый быстрый рецепт маринованных помидоров

Еда

Помидоры летом можно есть не только в свежем виде, но и сделать из них вкусную маринованную закуску. Готовится она легко и просто, а есть такие томаты можно уже через полчаса. Аппетитные маринованные помидоры станут прекрасным дополнением к первым и вторым блюдам, а также хороши как самостоятельная закуска.

Самый быстрый рецепт маринованных помидоров
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

  • 10 средних помидоров (спелых, но крепких),
  • 1 столовая ложка готовой горчицы,
  • 1 чайная ложка крупной соли,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • 5-6 зубчиков чеснока,
  • пучок укропа,
  • яблочный или простой уксус 9% - 2-3 чайных ложки,
  • черный молотый перец - по вкусу;
  • любое растительное масло - несколько столовых ложек.

Приготовление:

  1. Помидоры помыть, нарезать крупными дольками или кружочками.
  2. Чеснок пропустить через пресс.
  3. Смешать все ингредиенты, кроме укропа.
  4. В большую ёмкость уложить помидоры в несколько слоёв, каждый полить маринадом и посыпаем нарезанным укропом. Ёмкость герметично закрыть и убрать в холодильник на 30 минут.
  5. Готово! Если вам не терпится попробовать вкусную закуску, помидоры уже можно подавать к столу. Но лучше оставить их в холодильнике еще на несколько часов или даже сутки - так они лучше пропитаются маринадом.
Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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