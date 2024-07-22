Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовы уже через 30 минут

Самый быстрый рецепт маринованных помидоров

Помидоры летом можно есть не только в свежем виде, но и сделать из них вкусную маринованную закуску. Готовится она легко и просто, а есть такие томаты можно уже через полчаса. Аппетитные маринованные помидоры станут прекрасным дополнением к первым и вторым блюдам, а также хороши как самостоятельная закуска.

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Ингредиенты:

10 средних помидоров (спелых, но крепких),

1 столовая ложка готовой горчицы,

1 чайная ложка крупной соли,

1 чайная ложка сахара,

5-6 зубчиков чеснока,

пучок укропа,

яблочный или простой уксус 9% - 2-3 чайных ложки,

черный молотый перец - по вкусу;

любое растительное масло - несколько столовых ложек.

Приготовление: