Вкусные маринованные помидоры на скорую руку: готовы уже через 30 минут

Помидоры летом можно есть не только в свежем виде, но и сделать из них вкусную маринованную закуску. Готовится она легко и просто, а есть такие томаты можно уже через полчаса. Аппетитные маринованные помидоры станут прекрасным дополнением к первым и вторым блюдам, а также хороши как самостоятельная закуска.
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Ингредиенты:
10 средних помидоров (спелых, но крепких),
1 столовая ложка готовой горчицы,
1 чайная ложка крупной соли,
1 чайная ложка сахара,
5-6 зубчиков чеснока,
пучок укропа,
яблочный или простой уксус 9% - 2-3 чайных ложки,
черный молотый перец - по вкусу;
любое растительное масло - несколько столовых ложек.
Приготовление:
Помидоры помыть, нарезать крупными дольками или кружочками.
Чеснок пропустить через пресс.
Смешать все ингредиенты, кроме укропа.
В большую ёмкость уложить помидоры в несколько слоёв, каждый полить маринадом и посыпаем нарезанным укропом. Ёмкость герметично закрыть и убрать в холодильник на 30 минут.
Готово! Если вам не терпится попробовать вкусную закуску, помидоры уже можно подавать к столу. Но лучше оставить их в холодильнике еще на несколько часов или даже сутки - так они лучше пропитаются маринадом.