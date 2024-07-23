Простой рецепт мягкого и ароматного яблочного пирога без духовки: готовим на сковороде

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Как приготовить восхитительный яблочный пирог без выпечки за 30 минут

1:12
Еда

Приготовить нежный пирог без выпекания к приходу гостей можно легко и просто. Ингредиенты для этого потребуются простые и доступные.

Как приготовить восхитительный яблочный пирог без выпечки за 30 минут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно заранее, за полчаса до приготовления, достать их из холодильника, чтобы они достигли комнатной температуры. Это улучшит качество теста.

Для приготовления понадобятся:

  • яблоки — 1-2 шт.;
  • мука — 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль;
  • молоко — 120 мл;
  • растительное масло — 50 г;
  • разрыхлитель — 7 г.

Способ приготовления

  1. Сначала сковороду нужно смазать сливочным маслом и слегка посыпать сахаром.
  2. Яблоки нарезать кусочками и разложить на сковороде.
  3. Для теста смешать все ингредиенты, добавляя муку и разрыхлитель в последнюю очередь.
  4. Залить яблоки получившимся тестом.
  5. Готовить пирог на слабом огне под крышкой в течение получаса.

Когда поверхность пирога станет сухой, его можно перевернуть и готовить дальше без крышки.

Пирог можно подавать как теплым, так и холодным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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