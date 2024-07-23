Простой рецепт мягкого и ароматного яблочного пирога без духовки: готовим на сковороде
Как приготовить восхитительный яблочный пирог без выпечки за 30 минут
1:12
Приготовить нежный пирог без выпекания к приходу гостей можно легко и просто. Ингредиенты для этого потребуются простые и доступные.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Важно заранее, за полчаса до приготовления, достать их из холодильника, чтобы они достигли комнатной температуры. Это улучшит качество теста.
Для приготовления понадобятся:
- яблоки — 1-2 шт.;
- мука — 180 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль;
- молоко — 120 мл;
- растительное масло — 50 г;
- разрыхлитель — 7 г.
Способ приготовления
- Сначала сковороду нужно смазать сливочным маслом и слегка посыпать сахаром.
- Яблоки нарезать кусочками и разложить на сковороде.
- Для теста смешать все ингредиенты, добавляя муку и разрыхлитель в последнюю очередь.
- Залить яблоки получившимся тестом.
- Готовить пирог на слабом огне под крышкой в течение получаса.
Когда поверхность пирога станет сухой, его можно перевернуть и готовить дальше без крышки.
Пирог можно подавать как теплым, так и холодным.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру