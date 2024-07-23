Простой рецепт мягкого и ароматного яблочного пирога без духовки: готовим на сковороде

Как приготовить восхитительный яблочный пирог без выпечки за 30 минут

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить нежный пирог без выпекания к приходу гостей можно легко и просто. Ингредиенты для этого потребуются простые и доступные.

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Важно заранее, за полчаса до приготовления, достать их из холодильника, чтобы они достигли комнатной температуры. Это улучшит качество теста.

Для приготовления понадобятся:

яблоки — 1-2 шт.;

мука — 180 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль;

молоко — 120 мл;

растительное масло — 50 г;

разрыхлитель — 7 г.

Способ приготовления

Сначала сковороду нужно смазать сливочным маслом и слегка посыпать сахаром. Яблоки нарезать кусочками и разложить на сковороде. Для теста смешать все ингредиенты, добавляя муку и разрыхлитель в последнюю очередь. Залить яблоки получившимся тестом. Готовить пирог на слабом огне под крышкой в течение получаса.

Когда поверхность пирога станет сухой, его можно перевернуть и готовить дальше без крышки.

Пирог можно подавать как теплым, так и холодным.