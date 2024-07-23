Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей

Диетологи в восторге: попробуйте этот быстрый и сытный завтрак

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество рецептов вкусного и питательного завтрака, рекомендованных диетологами. Однако люди с ограниченным временем часто успевают приготовить только омлет или яичницу, которые за несколько дней могут приесться.

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Попробуйте быстрый и простой рецепт сытного завтрака, используя почти те же ингредиенты.

Для приготовления вам потребуется:

100 г творога

3 яйца

2 веточки петрушки

Соль, перец, паприка по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Желательно, чтобы ингредиенты были комнатной температуры, можно использовать сливочное масло вместо растительного.

Разомните творог вилкой. Лучше использовать творожную массу в брикетах, а не зерновой творог. Мелко нарежьте петрушку. Можно также добавить укроп, кинзу или другую зелень по вкусу. В глубокой миске смешайте яйца и творог. Взбейте вилкой или венчиком до однородной массы. Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло или разогрейте растительное масло и вылейте готовую смесь. Выпекайте яйца с творогом под крышкой около 15 минут. Можно перевернуть и поджарить с двух сторон. По готовности украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!