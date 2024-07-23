Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей

Существует множество рецептов вкусного и питательного завтрака, рекомендованных диетологами. Однако люди с ограниченным временем часто успевают приготовить только омлет или яичницу, которые за несколько дней могут приесться.
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Попробуйте быстрый и простой рецепт сытного завтрака, используя почти те же ингредиенты.
Для приготовления вам потребуется:
100 г творога
3 яйца
2 веточки петрушки
Соль, перец, паприка по вкусу
Растительное масло
Приготовление:
Желательно, чтобы ингредиенты были комнатной температуры, можно использовать сливочное масло вместо растительного.
Разомните творог вилкой. Лучше использовать творожную массу в брикетах, а не зерновой творог.
Мелко нарежьте петрушку. Можно также добавить укроп, кинзу или другую зелень по вкусу.
В глубокой миске смешайте яйца и творог. Взбейте вилкой или венчиком до однородной массы.
Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло или разогрейте растительное масло и вылейте готовую смесь.
Выпекайте яйца с творогом под крышкой около 15 минут. Можно перевернуть и поджарить с двух сторон. По готовности украсьте свежей зеленью.