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Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей

Диетологи в восторге: попробуйте этот быстрый и сытный завтрак

1:22
Еда

Существует множество рецептов вкусного и питательного завтрака, рекомендованных диетологами. Однако люди с ограниченным временем часто успевают приготовить только омлет или яичницу, которые за несколько дней могут приесться.

Диетологи в восторге: попробуйте этот быстрый и сытный завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Попробуйте быстрый и простой рецепт сытного завтрака, используя почти те же ингредиенты.

Для приготовления вам потребуется:

  • 100 г творога
  • 3 яйца
  • 2 веточки петрушки
  • Соль, перец, паприка по вкусу
  • Растительное масло

Приготовление:

Желательно, чтобы ингредиенты были комнатной температуры, можно использовать сливочное масло вместо растительного.

  1. Разомните творог вилкой. Лучше использовать творожную массу в брикетах, а не зерновой творог.
  2. Мелко нарежьте петрушку. Можно также добавить укроп, кинзу или другую зелень по вкусу.
  3. В глубокой миске смешайте яйца и творог. Взбейте вилкой или венчиком до однородной массы.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне, растопите сливочное масло или разогрейте растительное масло и вылейте готовую смесь.
  5. Выпекайте яйца с творогом под крышкой около 15 минут. Можно перевернуть и поджарить с двух сторон. По готовности украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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