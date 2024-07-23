Этим летом все готовят помидоры так: кулинарный лайфхак от эксперта

Как вкусно запечь помидоры: рецепт идеальной летней закуски

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом многие отходят от привычных рецептов, поскольку такая пища кажется слишком тяжелой. В теплое время года есть множество сезонных овощей, которые можно смело готовить. Такая еда получается легкой и вкусной.

Фото: Own work by Pluma, CC BY-SA 3.0

Например, эксперт сетевого издания "БелНовости" в области кулинарии повар Юлия Архипова советует обратить внимание на помидоры. Вот как их можно вкусно запечь:

Список продуктов:

4 средних томата;

5 ложек сухарей;

небольшой пучок зелени;

долька чеснока;

4 ложки масла (лучше оливкового);

соль с пряностями.

Процесс приготовления:

Мелко порубите чеснок и зелень, отправьте их в миску. В эту же емкость добавьте сухари, пряности с солью и 3 ложки масла. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной. Вымытые и подсушенные томаты разделите на две части и смажьте приготовленным соусом, затем полейте оставшимся маслом. Форму для запекания смажьте небольшим количеством масла. Запекайте томаты в течение 15 минут при 220 градусах.

После этого можно приступать к дегустации.