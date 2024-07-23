Этим летом все готовят помидоры так: кулинарный лайфхак от эксперта

Летом многие отходят от привычных рецептов, поскольку такая пища кажется слишком тяжелой. В теплое время года есть множество сезонных овощей, которые можно смело готовить. Такая еда получается легкой и вкусной.
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Например, эксперт сетевого издания "БелНовости" в области кулинарии повар Юлия Архипова советует обратить внимание на помидоры. Вот как их можно вкусно запечь:
Список продуктов:
4 средних томата;
5 ложек сухарей;
небольшой пучок зелени;
долька чеснока;
4 ложки масла (лучше оливкового);
соль с пряностями.
Процесс приготовления:
Мелко порубите чеснок и зелень, отправьте их в миску.
В эту же емкость добавьте сухари, пряности с солью и 3 ложки масла.
Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Вымытые и подсушенные томаты разделите на две части и смажьте приготовленным соусом, затем полейте оставшимся маслом.
Форму для запекания смажьте небольшим количеством масла.
Запекайте томаты в течение 15 минут при 220 градусах.