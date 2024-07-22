Всего три ингредиента: как приготовить идеальное летнее лакомство

Чтобы приготовить легкий и освежающий десерт, который идеально подойдет для жаркой погоды, вам понадобятся всего три ингредиента.
Самое сложное в этом рецепте, по мнению шеф-повара Юлии Архиповой из сетевого издания "БелНовости", — дождаться, когда десерт охладится.
Возьмите 200 г клубники и нарежьте ее на небольшие кусочки произвольной формы. Если клубники нет, можно использовать другие ягоды.
400 г греческого йогурта выложите на лист пергамента и равномерно распределите его ложкой, чтобы толщина слоя составляла около 1 см. Важно использовать густой йогурт с высокой жирностью.
Посыпьте йогурт нарезанными ягодами и добавьте 3-4 столовые ложки гранолы или мюсли.
Поместите десерт в морозилку на 5-6 часов.
После этого разломайте замороженный йогурт на крупные куски и наслаждайтесь. При желании можно добавить мед или кусочки шоколада для дополнительного вкуса.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.