Ленивые вареники на завтрак

Ленивые вареники готовятся быстро и их можно подавать с любимым вареньем, сметаной или мёдом. А можно полить растопленным сливочным маслом.
Ингредиенты на 3 порции: 1 яйцо, 200 г мягкого творога, 30 г муки, сахар и соль по вкусу.
Время приготовления: 15 минут.
Инструкция:
1. К творогу добавить яйцо, сахар и муку, всё перемешать до однородной консистенции. Если масса липнет к рукам, добавить немного муки.
2. Присыпать стол мукой. Массу поделить на 2 одинаковые части и из каждой скатать колбаски.
3. Нарезать на небольшие равные кусочки.
4. В кастрюльке довести воду до кипения и по одному опустить туда вареники. Варить, помешивая шумовкой, после того, как все вареники всплывут, варить ещё 1 минуту.
5. Подавать вареники можно горячими или тёплыми.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.