Ленивые вареники на завтрак

Ленивый завтрак

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые вареники готовятся быстро и их можно подавать с любимым вареньем, сметаной или мёдом. А можно полить растопленным сливочным маслом.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 3 порции: 1 яйцо, 200 г мягкого творога, 30 г муки, сахар и соль по вкусу.

Время приготовления: 15 минут.

Инструкция:

1. К творогу добавить яйцо, сахар и муку, всё перемешать до однородной консистенции. Если масса липнет к рукам, добавить немного муки.

2. Присыпать стол мукой. Массу поделить на 2 одинаковые части и из каждой скатать колбаски.

3. Нарезать на небольшие равные кусочки.

4. В кастрюльке довести воду до кипения и по одному опустить туда вареники. Варить, помешивая шумовкой, после того, как все вареники всплывут, варить ещё 1 минуту.

5. Подавать вареники можно горячими или тёплыми.