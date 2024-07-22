Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех

Как вкусно замариновать огурцы на зиму

Как бы ни были вкусны соленые огурцы, каждая хозяйка считает своим долгом замариновать одну-две баночки для разнообразия.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Можно использовать любимый рецепт или каждый год пробовать что-то новое.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом маринованных огурцов по-болгарски.

Вам понадобится:

Огурцы — 2 кг

Вода — 1,5 л

Петрушка и укроп — 4-5 веточек

Перец горошком — 2-3 шт.

Гвоздика — 2-4 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Уксусная эссенция (70%) — 2 ст. л.

Приготовление: