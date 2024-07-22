Лучший рецепт маринованных огурцов: попробуйте болгарский способ и удивите всех

Как бы ни были вкусны соленые огурцы, каждая хозяйка считает своим долгом замариновать одну-две баночки для разнообразия.
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0
Можно использовать любимый рецепт или каждый год пробовать что-то новое.
Эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, повар и пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом маринованных огурцов по-болгарски.
Вам понадобится:
Огурцы — 2 кг
Вода — 1,5 л
Петрушка и укроп — 4-5 веточек
Перец горошком — 2-3 шт.
Гвоздика — 2-4 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Сахар — 4 ст. л.
Соль — 2 ст. л.
Уксусная эссенция (70%) — 2 ст. л.
Приготовление:
В чистую и стерильную банку уложите лавровые листья, петрушку, укроп и гвоздику.
Огурцы вымойте, удалите кончики и плотно уложите в банку вертикально.
В кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар и перец, доведите до кипения, затем добавьте уксусную эссенцию.
Горячим маринадом залейте огурцы в банке до краев, накройте крышкой и поставьте банку в кастрюлю с водой. Кипятите на среднем огне 20 минут, затем закатайте банки, переверните и оставьте остывать при комнатной температуре. После этого уберите на хранение.