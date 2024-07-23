Слойки с ветчиной и сыром: этот вкуснейший перекус готовится за полчаса вместе с выпечкой

Хрустящие слойки с ветчиной и сыром — идеальный вариант для быстрого и сытного перекуса. Этот рецепт прост и универсален, он подойдёт как для завтрака, так и для пикника или дачи.
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Для приготовления слоек лучше использовать бездрожжевое слоёное тесто. Форму слоек можно выбрать любую: круассаны, конвертики, улитки или треугольники. Вкус готовой выпечки зависит от способа нарезки продуктов. Если хотите получить нежную текстуру, натрите ветчину и сыр на тёрке. Если же времени мало, нарежьте ингредиенты тонкими пластинами.
Ингредиенты:
бездрожжевое слоёное тесто — 450 г;
ветчина — 400 г;
твёрдый сыр — 300 г;
куриное яйцо — 1 шт.;
мак или кунжут для посыпания (по желанию).
Способ приготовления
Нарежьте ветчину и сыр на ломтики одинаковой толщины.
Раскатайте каждый квадрат теста и разделите его на равные части.
Уложите ломтик ветчины и сыра на кусок теста, сверху закройте вторым куском теста и сформируйте слойку. Если пласт теста широкий, сверните его конвертиком.
Взбейте яйцо, обмажьте им слойку и посыпьте маком или кунжутом.
Запекайте слойки при температуре 180 градусов в течение 20 минут до образования золотистой корочки.
Экспериментируйте с начинками, добавляя творог с зеленью, сыр с яйцом или яйцо с луком. Приятного аппетита!