Слойки с ветчиной и сыром: этот вкуснейший перекус готовится за полчаса вместе с выпечкой

Слойки с ветчиной и сыром: для них можно использовать любую колбасу или ветчину

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие слойки с ветчиной и сыром — идеальный вариант для быстрого и сытного перекуса. Этот рецепт прост и универсален, он подойдёт как для завтрака, так и для пикника или дачи.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Li, CC0

Для приготовления слоек лучше использовать бездрожжевое слоёное тесто. Форму слоек можно выбрать любую: круассаны, конвертики, улитки или треугольники. Вкус готовой выпечки зависит от способа нарезки продуктов. Если хотите получить нежную текстуру, натрите ветчину и сыр на тёрке. Если же времени мало, нарежьте ингредиенты тонкими пластинами.

Ингредиенты:

бездрожжевое слоёное тесто — 450 г;

ветчина — 400 г;

твёрдый сыр — 300 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

мак или кунжут для посыпания (по желанию).

Способ приготовления