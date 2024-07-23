Нежный тирамису из малины: идеальный порционный летний десерт, нежный и сливочный

Малиновый тирамису: лёгкий рецепт летнего десерта

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Летний малиновый тирамису — изысканный десерт, который станет прекрасным завершением вашего вечера. Этот лёгкий и воздушный десерт сочетает в себе нежность маскарпоне, сладость малины и хрустящее печенье савоярди. Приготовление займёт у вас не более получаса, а результат превзойдёт все ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, CC BY 2.0

Ингредиенты:

малина (250 г для соуса и 200 г для украшения);

маскарпоне (450 г);

сливки (33% и более, 250 г);

печенье савоярди (350 г);

сахарная пудра (80 г);

сахар (50 г);

ванильный сахар (1 пакетик);

вода (125 мл).

Приготовление

В небольшой кастрюле смешайте малину, воду, сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения и варите 2 минуты, помешивая. Снимите с огня и дайте остыть. Пробейте блендером и протрите через сито, чтобы избавиться от косточек. Взбейте маскарпоне, охлаждённые сливки и сахарную пудру до состояния густого крема. В кольце диаметром 20 см укладывайте савоярди, предварительно обмакивая их в малиновый соус. Заполните все пустоты, используя небольшие кусочки печенья, также предварительно обмакивая их в соус. Сверху выложите половину полученного крема. Затем следующий слой савоярди и вторую половину крема. Уберите в холодильник на 3-4 часа.

Достаньте из кольца, украсьте по бокам оставшимся савоярди и сверху малиной. Приятного аппетита!