Омлет в помидоре: готовим оригинальный быстрый завтрак или лёгкий ужин в микроволновке

Омлет в томате: оригинальный и сочный вариант летней яичницы

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет в томате — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное решение для завтрака или лёгкого ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 больших помидора,

1 яйцо,

2-3 ст. л. тёртого сыра,

несколько веточек укропа и петрушки,

соль и перец по вкусу.

Приготовление омлета в томатах: