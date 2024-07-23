Омлет в помидоре: готовим оригинальный быстрый завтрак или лёгкий ужин в микроволновке
Омлет в томате: оригинальный и сочный вариант летней яичницы
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Омлет в томате — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время. Это идеальное решение для завтрака или лёгкого ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 2 больших помидора,
- 1 яйцо,
- 2-3 ст. л. тёртого сыра,
- несколько веточек укропа и петрушки,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление омлета в томатах:
- Возьмите два крупных помидора и срежьте верхушки.
- С помощью чайной ложки извлеките мякоть из помидоров.
- В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте тёртый сыр, измельчённую зелень (петрушку и укроп) и немного соли и перца.
- Заполните помидоры полученной яичной смесью.
- Накройте помидоры ранее срезанными верхушками.
- Поместите помидоры в микроволновую печь и готовьте в течение 3-4 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру