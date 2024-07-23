Тушёная капуста с индейкой и грибами: этот рецепт хорошо подходит для большого числа едоков

Тушёная капуста — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить различными способами. Один из самых популярных рецептов — тушёная капуста с индейкой и грибами. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.
Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
капуста — 800 г;
филе индейки — 500 г;
лук — 150 г;
морковь — 150 г;
жирная сметана (не менее 20%) — 50 г;
топлёное масло для жарки — 20 г;
сушёные белые грибы — 15 г;
соль и чёрный перец по вкусу;
лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
Замочите сушёные грибы в кипятке на 1 час. Затем доведите воду до кипения и варите грибы на медленном огне 40 минут.
Нарежьте индейку кубиками размером 1,5-2 см.
Крупно нарежьте лук и морковь.
Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте индейку 5-6 минут. Переложите мясо на тарелку.
Обжарьте лук и морковь ещё 5-6 минут, при необходимости добавив масло.
Нарежьте капусту полосками шириной около 0,5 см и слегка помните её руками.
Добавьте капусту к луку и моркови, затем выложите индейку и лавровый лист. Залейте овощи и мясо грибным отваром, посолите и поперчите.
Тушите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая.
Добавьте сметану, перемешайте и доведите до кипения. Снимите с огня.
Подавайте тушёную капусту с индейкой и грибами, украсив зеленью и сметаной.