Тушёная капуста с индейкой и грибами: этот рецепт хорошо подходит для большого числа едоков

Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить различными способами. Один из самых популярных рецептов — тушёная капуста с индейкой и грибами. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

капуста — 800 г;

филе индейки — 500 г;

лук — 150 г;

морковь — 150 г;

жирная сметана (не менее 20%) — 50 г;

топлёное масло для жарки — 20 г;

сушёные белые грибы — 15 г;

соль и чёрный перец по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление