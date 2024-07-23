Тушёная капуста с индейкой и грибами: этот рецепт хорошо подходит для большого числа едоков

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Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи

1:49
Еда

Тушёная капуста — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить различными способами. Один из самых популярных рецептов — тушёная капуста с индейкой и грибами. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола.

Тушёная капуста с индейкой и грибами: простое, но изысканное блюдо для всей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • капуста — 800 г;
  • филе индейки — 500 г;
  • лук — 150 г;
  • морковь — 150 г;
  • жирная сметана (не менее 20%) — 50 г;
  • топлёное масло для жарки — 20 г;
  • сушёные белые грибы — 15 г;
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. Замочите сушёные грибы в кипятке на 1 час. Затем доведите воду до кипения и варите грибы на медленном огне 40 минут.
  2. Нарежьте индейку кубиками размером 1,5-2 см.
  3. Крупно нарежьте лук и морковь.
  4. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте индейку 5-6 минут. Переложите мясо на тарелку.
  5. Обжарьте лук и морковь ещё 5-6 минут, при необходимости добавив масло.
  6. Нарежьте капусту полосками шириной около 0,5 см и слегка помните её руками.
  7. Добавьте капусту к луку и моркови, затем выложите индейку и лавровый лист. Залейте овощи и мясо грибным отваром, посолите и поперчите.
  8. Тушите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая.
  9. Добавьте сметану, перемешайте и доведите до кипения. Снимите с огня.
  10. Подавайте тушёную капусту с индейкой и грибами, украсив зеленью и сметаной.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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