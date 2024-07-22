Пирог с малиной: готовится по типу шарлотки на самом простом бисквитном тесте
Пирог с малиной: нежный, воздушный и очень лёгкий в приготовлении
Этот пирог с малиной вполне может стать вашим фирменным рецептом благодаря своему нежному вкусу и воздушному тесту. Все просто обожает его, а рецепт этого пирога простой и быстрый.
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 120 грамм сахара;
- 90 грамм сливочного масла;
- 120 грамм муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 200 грамм малины (свежей или замороженной);
- 1 столовая ложка крахмала (если используете замороженную малину).
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавьте размягчённое сливочное масло и продолжайте взбивать.
- Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешайте.
- Если используете свежую малину, добавьте её прямо в тесто. Если замороженную, смешайте её с крахмалом.
- Вылейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Готовый пирог остудите и подавайте тёплым или холодным.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру