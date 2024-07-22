Пирог с малиной: готовится по типу шарлотки на самом простом бисквитном тесте

Пирог с малиной: нежный, воздушный и очень лёгкий в приготовлении

Этот пирог с малиной вполне может стать вашим фирменным рецептом благодаря своему нежному вкусу и воздушному тесту. Все просто обожает его, а рецепт этого пирога простой и быстрый.

Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 яйца;

120 грамм сахара;

90 грамм сливочного масла;

120 грамм муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

200 грамм малины (свежей или замороженной);

1 столовая ложка крахмала (если используете замороженную малину).

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте размягчённое сливочное масло и продолжайте взбивать. Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешайте. Если используете свежую малину, добавьте её прямо в тесто. Если замороженную, смешайте её с крахмалом. Вылейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовый пирог остудите и подавайте тёплым или холодным.

Приятного аппетита!