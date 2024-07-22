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Пирог с малиной: готовится по типу шарлотки на самом простом бисквитном тесте

Пирог с малиной: нежный, воздушный и очень лёгкий в приготовлении

Еда

Этот пирог с малиной вполне может стать вашим фирменным рецептом благодаря своему нежному вкусу и воздушному тесту. Все просто обожает его, а рецепт этого пирога простой и быстрый.

Пирог с малиной: нежный, воздушный и очень лёгкий в приготовлении
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 120 грамм сахара;
  • 90 грамм сливочного масла;
  • 120 грамм муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 200 грамм малины (свежей или замороженной);
  • 1 столовая ложка крахмала (если используете замороженную малину).

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
  2. Добавьте размягчённое сливочное масло и продолжайте взбивать.
  3. Постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешайте.
  4. Если используете свежую малину, добавьте её прямо в тесто. Если замороженную, смешайте её с крахмалом.
  5. Вылейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовый пирог остудите и подавайте тёплым или холодным.
Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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