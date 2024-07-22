Украшение вашего стола: рецепт рулетиков из кабачков с сыром и зеленью

Готовим нежные рулетики из кабачков с сыром и зеленью

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулетики из кабачков с сыром и зеленью просты в приготовлении. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как приготовить эту чудесную закуску.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Кабачок — 2 шт.

Сливочный сыр — 130 г

Укроп — 3 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Подсолнечное масло — по вкусу

Приготовление:

1. Тонко нарезать вдоль кабачки.

2. Налить на сковороду немного подсолнечного масла. Обжарить кабачки.

3. Выложить кабачки на бумажное полотенце, чтобы избавить их от лишнего масла.

4. Мелко нарезать укроп. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить укроп, чеснок, сливочный сыр и соль. Перемешать.

5. Выложить на кабачки начинку и свернуть в рулетики. Блюдо готово!