Украшение вашего стола: рецепт рулетиков из кабачков с сыром и зеленью

Рулетики из кабачков с сыром и зеленью просты в приготовлении. Кроме того, блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как приготовить эту чудесную закуску.
1. Тонко нарезать вдоль кабачки.
2. Налить на сковороду немного подсолнечного масла. Обжарить кабачки.
3. Выложить кабачки на бумажное полотенце, чтобы избавить их от лишнего масла.
4. Мелко нарезать укроп. Пропустить чеснок через пресс. В миске соединить укроп, чеснок, сливочный сыр и соль. Перемешать.
5. Выложить на кабачки начинку и свернуть в рулетики. Блюдо готово!
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.