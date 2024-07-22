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Как приготовить освежающий малиновый лимонад с мороженым

Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым

1:02
Еда

Малиновый лимонад с мороженым идеально подойдёт для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать этот вкусный напиток. 

Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Ингредиенты:

  • Газированная вода — 1 л
  • Пломбир — 250 г
  • Малина — 300 г
  • Сахар — 150 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Лёд — по вкусу

Приготовление:

1. Взбить в блендере малину и сахар. При этом оставить немного ягод целыми.

2. Процедить через сито малиновое пюре, чтобы остался только сок.

3. Выжать сок из лимона.

4. В ёмкости, в которой планируется подача лимонада, соединить малиновый и лимонный соки, газированную воду. Перемешать.

5. Поставить напиток в холодильник примерно на час.

6. По прошествии времени добавить в лимонад оставшиеся ягоды малины, лёд и мороженое. Напиток готов!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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