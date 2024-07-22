Как приготовить освежающий малиновый лимонад с мороженым

Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Малиновый лимонад с мороженым идеально подойдёт для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать этот вкусный напиток.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Ингредиенты:

Газированная вода — 1 л

Пломбир — 250 г

Малина — 300 г

Сахар — 150 г

Лимон — 1 шт.

Лёд — по вкусу

Приготовление:

1. Взбить в блендере малину и сахар. При этом оставить немного ягод целыми.

2. Процедить через сито малиновое пюре, чтобы остался только сок.

3. Выжать сок из лимона.

4. В ёмкости, в которой планируется подача лимонада, соединить малиновый и лимонный соки, газированную воду. Перемешать.

5. Поставить напиток в холодильник примерно на час.

6. По прошествии времени добавить в лимонад оставшиеся ягоды малины, лёд и мороженое. Напиток готов!