Как приготовить освежающий малиновый лимонад с мороженым

Малиновый лимонад с мороженым идеально подойдёт для приготовления в летнюю жару. Рассказываем, как сделать этот вкусный напиток.
1. Взбить в блендере малину и сахар. При этом оставить немного ягод целыми.
2. Процедить через сито малиновое пюре, чтобы остался только сок.
3. Выжать сок из лимона.
4. В ёмкости, в которой планируется подача лимонада, соединить малиновый и лимонный соки, газированную воду. Перемешать.
5. Поставить напиток в холодильник примерно на час.
6. По прошествии времени добавить в лимонад оставшиеся ягоды малины, лёд и мороженое. Напиток готов!
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.