Не добавляйте эти специи в суп: придётся всё вылить

Названы специи, которые не подходят для супа

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

У каждой хорошей хозяйки есть много специй и приправ, но важно знать, как ими правильно пользоваться и к каким блюдам они подходят. Так, предлагаем узнать, какие специи совершенно не подходят для первых блюд, в особенности для супов, так как они могут испортить вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by BR, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, речь идёт об острых специях, таких как карри, перец, имбирь, хрен. Такие приправы могут добавить супу лишнюю остроту, которая испортит вкус.

Ещё не стоит добавлять в первое блюдо хмели-сунели, гвоздику. Такие пряности не являются подходящими для супов. Их лучше использовать в приготовлении вторых блюд. Также не подходит и мята. Она придаст ненужную горечь блюду.

Кроме того, не стоит сыпать в суп сушёный укроп и петрушку. В таком виде зелень приобретает привкус сена. Лучше всего добавлять в первое блюдо свежую зелень, мелко нарезав.

Свежую зелень можно заморозить, особенно летом. В зимнее время вы всегда сможете доставать свежую приправу.