Не добавляйте эти специи в суп: придётся всё вылить

У каждой хорошей хозяйки есть много специй и приправ, но важно знать, как ими правильно пользоваться и к каким блюдам они подходят. Так, предлагаем узнать, какие специи совершенно не подходят для первых блюд, в особенности для супов, так как они могут испортить вкус.
Прежде всего, речь идёт об острых специях, таких как карри, перец, имбирь, хрен. Такие приправы могут добавить супу лишнюю остроту, которая испортит вкус.
Ещё не стоит добавлять в первое блюдо хмели-сунели, гвоздику. Такие пряности не являются подходящими для супов. Их лучше использовать в приготовлении вторых блюд. Также не подходит и мята. Она придаст ненужную горечь блюду.
Кроме того, не стоит сыпать в суп сушёный укроп и петрушку. В таком виде зелень приобретает привкус сена. Лучше всего добавлять в первое блюдо свежую зелень, мелко нарезав.
Свежую зелень можно заморозить, особенно летом. В зимнее время вы всегда сможете доставать свежую приправу.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.