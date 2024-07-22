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Не добавляйте эти специи в суп: придётся всё вылить

Названы специи, которые не подходят для супа

1:10
Еда

У каждой хорошей хозяйки есть много специй и приправ, но важно знать, как ими правильно пользоваться и к каким блюдам они подходят. Так, предлагаем узнать, какие специи совершенно не подходят для первых блюд, в особенности для супов, так как они могут испортить вкус.

Названы специи, которые не подходят для супа
Фото: commons.wikimedia.org by BR, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, речь идёт об острых специях, таких как карри, перец, имбирь, хрен. Такие приправы могут добавить супу лишнюю остроту, которая испортит вкус. 

Ещё не стоит добавлять в первое блюдо хмели-сунели, гвоздику. Такие пряности не являются подходящими для супов. Их лучше использовать в приготовлении вторых блюд. Также не подходит и мята. Она придаст ненужную горечь блюду.

Кроме того, не стоит сыпать в суп сушёный укроп и петрушку. В таком виде зелень приобретает привкус сена. Лучше всего добавлять в первое блюдо свежую зелень, мелко нарезав.

Свежую зелень можно заморозить, особенно летом. В зимнее время вы всегда сможете доставать свежую приправу.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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