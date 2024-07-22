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Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным

Советы, как приготовить вкусный кофе

1:50
Еда

Приготовить кофе в домашних условиях не так сложно, как может показаться. Нужно лишь знать несколько секретов.

Советы, как приготовить вкусный кофе
Фото: unsplash.com by freddie marriage, PDM

Для приготовления вкусного кофе понадобится кофемолка, весы, заварочный чайник с тонким носиком и специальный фильтр. Вы можете выбрать молотый кофе или зёрна. Измельчить зёрна в кофемолке нужно самостоятельно. Храните кофе в герметичной вакуумной упаковке в тёмном, сухом месте. Если упаковка не герметична, аромат и вкус кофе будут испорчены.

Молотый кофе должен обладать приятным, насыщенным ароматом. При заваривании фильтрованного кофе лучше всего выбирать кофейные зёрна средней обжарки. Также можно воспользоваться домашней кофемашиной. Главное не способ, а правильный объём молотого кофе и температура воды.

Как заварить кофе в домашних условиях

Существуют универсальные правила, как заваривать кофе, чтобы напиток получился вкусным и ароматным.

Для заваривания нужно взять около 60 грамм молотого кофе на 1 литр воды. Если хотите приготовить только чашку кофе, возьмите 18 грамм кофе и 300 мл воды. Используйте кухонные весы.

Если вы хотите сварить более крепкий напиток, можно добавить до 5 грамм молотого кофе. Каждое незначительное изменение в заваривании повлияет на конечный вкус напитка.

Также важно знать о правильной температуре для заваривания. Вскипятите чайник от 88 до 92 градусов. Ещё для приготовления кофе стоит использовать мягкую воду. Таким образом, вы сможете сварить вкусный напиток в домашних условиях.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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