Пошаговый рецепт сырников: используем творог и альтернативные виды муки

Этот рецепт сочетает пользу творога и лёгкость в приготовлении. Чтобы сделать блюдо ещё полезнее и менее калорийным, советуем запекать сырники, а не жарить.
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0
Для правильного питания исключаем белую пшеничную муку и используем цельнозерновую пшеничную, овсяную, полбяную, кокосовую или рисовую муку. С последними двумя видами сырники получаются особенно вкусными. Сахар можно не добавлять, заменив его сахарозаменителями или бананом.
Творог можно использовать любой жирности, включая обезжиренный.
Ингредиенты:
Творог сухой — 2 пачки
Мука — 1 ст. ложка
Яйцо — 1 шт.
Сахар — по вкусу
Ванилин — на кончике ножа
Приготовление:
Размять творог вилкой.
Добавить яйцо и тщательно перемешать.
В муку добавить ванилин и просеять в творожно-яичную массу, затем добавить сахар. Перемешать до получения плотной массы.
Набрать ложкой нужное количество массы для сырника, обвалять в рисовой муке, чтобы они держали форму.
Сформировать шарики и жарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Для хрустящей корочки не накрывайте крышкой.
Подавайте со сметаной, вареньем, сгущёнкой или ягодами.