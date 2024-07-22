Пошаговый рецепт сырников: используем творог и альтернативные виды муки

Сырники без лишних калорий: лучший рецепт для вашего здоровья

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт сочетает пользу творога и лёгкость в приготовлении. Чтобы сделать блюдо ещё полезнее и менее калорийным, советуем запекать сырники, а не жарить.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Для правильного питания исключаем белую пшеничную муку и используем цельнозерновую пшеничную, овсяную, полбяную, кокосовую или рисовую муку. С последними двумя видами сырники получаются особенно вкусными. Сахар можно не добавлять, заменив его сахарозаменителями или бананом.

Творог можно использовать любой жирности, включая обезжиренный.

Ингредиенты:

Творог сухой — 2 пачки

Мука — 1 ст. ложка

Яйцо — 1 шт.

Сахар — по вкусу

Ванилин — на кончике ножа

Приготовление:

Размять творог вилкой. Добавить яйцо и тщательно перемешать. В муку добавить ванилин и просеять в творожно-яичную массу, затем добавить сахар. Перемешать до получения плотной массы. Набрать ложкой нужное количество массы для сырника, обвалять в рисовой муке, чтобы они держали форму. Сформировать шарики и жарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Для хрустящей корочки не накрывайте крышкой.

Подавайте со сметаной, вареньем, сгущёнкой или ягодами.

Приятного аппетита!