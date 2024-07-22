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Пошаговый рецепт сырников: используем творог и альтернативные виды муки

Сырники без лишних калорий: лучший рецепт для вашего здоровья

1:25
Еда

Этот рецепт сочетает пользу творога и лёгкость в приготовлении. Чтобы сделать блюдо ещё полезнее и менее калорийным, советуем запекать сырники, а не жарить.

Сырники без лишних калорий: лучший рецепт для вашего здоровья
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Для правильного питания исключаем белую пшеничную муку и используем цельнозерновую пшеничную, овсяную, полбяную, кокосовую или рисовую муку. С последними двумя видами сырники получаются особенно вкусными. Сахар можно не добавлять, заменив его сахарозаменителями или бананом.

Творог можно использовать любой жирности, включая обезжиренный.

Ингредиенты:

  • Творог сухой — 2 пачки
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — по вкусу
  • Ванилин — на кончике ножа

Приготовление:

  1. Размять творог вилкой.
  2. Добавить яйцо и тщательно перемешать.
  3. В муку добавить ванилин и просеять в творожно-яичную массу, затем добавить сахар. Перемешать до получения плотной массы.
  4. Набрать ложкой нужное количество массы для сырника, обвалять в рисовой муке, чтобы они держали форму.
  5. Сформировать шарики и жарить на сковороде по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Для хрустящей корочки не накрывайте крышкой.

Подавайте со сметаной, вареньем, сгущёнкой или ягодами.

Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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