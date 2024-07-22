Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол

Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите вкусную и простую еду, этот салат для вас! Он идеально подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Frrrrred, CC BY-SA 3.0

Попробуйте приготовить этот салат, и вы будете приятно удивлены его вкусом!

Ингредиенты:

Яйца куриные — 6 шт.

Крабовые палочки — 150 г

Шампиньоны — 500 г

Красная икра — 130 г

Лук — 1 шт.

Сыр — 130 г

Соль — по вкусу

Свежий укроп — 1 пучок

Майонез — 120 г

Процесс приготовления:

Сначала отварите 6 яиц. Чтобы они легко чистились, добавьте в воду столовую ложку соли. Дайте яйцам остыть и натрите их на крупной тёрке. Возьмите форму для салата и выложите туда яйца, утрамбуйте их ложкой и немного подсолите. Смажьте слой яиц майонезом. Нарежьте крабовые палочки и распределите их поверх яиц, затем снова смажьте майонезом. Обжарьте шампиньоны с луком на сковороде, дайте им слегка остыть и выложите следующим слоем на крабовые палочки. Майонез тут не нужен, так как грибы жарились в масле. Натрите сыр на мелкой тёрке и выложите его сверху. Накройте салат пищевой плёнкой, чтобы он не впитал посторонние запахи, и отправьте в холодильник на 2 часа. После этого выньте салат из формы, украсьте его красной икрой и свежим укропом.

Приятного аппетита!