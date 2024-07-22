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Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол

Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом

1:34
Еда

Если вы любите вкусную и простую еду, этот салат для вас! Он идеально подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола.

Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Фото: commons.wikimedia.org by Frrrrred, CC BY-SA 3.0

Попробуйте приготовить этот салат, и вы будете приятно удивлены его вкусом!

Ингредиенты:

  • Яйца куриные — 6 шт.
  • Крабовые палочки — 150 г
  • Шампиньоны — 500 г
  • Красная икра — 130 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр — 130 г
  • Соль — по вкусу
  • Свежий укроп — 1 пучок
  • Майонез — 120 г

Процесс приготовления:

  1. Сначала отварите 6 яиц. Чтобы они легко чистились, добавьте в воду столовую ложку соли. Дайте яйцам остыть и натрите их на крупной тёрке.
  2. Возьмите форму для салата и выложите туда яйца, утрамбуйте их ложкой и немного подсолите. Смажьте слой яиц майонезом.
  3. Нарежьте крабовые палочки и распределите их поверх яиц, затем снова смажьте майонезом.
  4. Обжарьте шампиньоны с луком на сковороде, дайте им слегка остыть и выложите следующим слоем на крабовые палочки. Майонез тут не нужен, так как грибы жарились в масле.
  5. Натрите сыр на мелкой тёрке и выложите его сверху.
  6. Накройте салат пищевой плёнкой, чтобы он не впитал посторонние запахи, и отправьте в холодильник на 2 часа.
  7. После этого выньте салат из формы, украсьте его красной икрой и свежим укропом.

Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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