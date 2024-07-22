Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
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Если вы любите вкусную и простую еду, этот салат для вас! Он идеально подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола.
Фото: commons.wikimedia.org by Frrrrred, CC BY-SA 3.0
Попробуйте приготовить этот салат, и вы будете приятно удивлены его вкусом!
Ингредиенты:
- Яйца куриные — 6 шт.
- Крабовые палочки — 150 г
- Шампиньоны — 500 г
- Красная икра — 130 г
- Лук — 1 шт.
- Сыр — 130 г
- Соль — по вкусу
- Свежий укроп — 1 пучок
- Майонез — 120 г
Процесс приготовления:
- Сначала отварите 6 яиц. Чтобы они легко чистились, добавьте в воду столовую ложку соли. Дайте яйцам остыть и натрите их на крупной тёрке.
- Возьмите форму для салата и выложите туда яйца, утрамбуйте их ложкой и немного подсолите. Смажьте слой яиц майонезом.
- Нарежьте крабовые палочки и распределите их поверх яиц, затем снова смажьте майонезом.
- Обжарьте шампиньоны с луком на сковороде, дайте им слегка остыть и выложите следующим слоем на крабовые палочки. Майонез тут не нужен, так как грибы жарились в масле.
- Натрите сыр на мелкой тёрке и выложите его сверху.
- Накройте салат пищевой плёнкой, чтобы он не впитал посторонние запахи, и отправьте в холодильник на 2 часа.
- После этого выньте салат из формы, украсьте его красной икрой и свежим укропом.
Приятного аппетита!
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру