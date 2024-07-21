Мясные фрикадельки в томатном соусе: очень простой и быстрый рецепт в сковороде

Мясные фрикадельки в томатном соусе — беспроигрышный вариант как для повседневного, так и для праздничного стола. По нашему рецепту они получаются очень сочными и вкусными. Такие фрикадельки можно подать с любым гарниром — овощами, макаронами, пюре или рисом.
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Ингредиенты:
фарш мясной — 500 г,
лук репчатый — 1 шт,
чеснок — 2 зубчика,
яйцо куриное — 1 шт.,
томатная паста — 3 ст. л.,
вода — 400 мл,
мука — 1 ст. л.,
соль, перец — по вкусу,
зелень для подачи,
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Фарш смешать с мелко нарезанным луком, яйцом, посолить и поперчить. Хорошо перемешать.
Сформировать из фарша небольшие фрикадельки.
В сковороде хорошо разогреть растительное масло.
Выложить фрикадельки в сковороду и жарить, аккуратно перемешивая, до румяности.
Для соуса томатную пасту развести водой, посолить, хорошо перемешать.
Залить фрикадельки соусом, добавить муку и хорошо перемешать, чтобы в соусе не было комочков.
Накрыть крышкой и тушить 15 минут на среднем огне.
Перед подачей посыпать фрикадельки зеленью и полить соусом.