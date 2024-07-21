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Мясные фрикадельки в томатном соусе: очень простой и быстрый рецепт в сковороде

Фрикадельки с томатным соусом в сковороде: пошаговый рецепт

1:23
Еда

Мясные фрикадельки в томатном соусе — беспроигрышный вариант как для повседневного, так и для праздничного стола. По нашему рецепту они получаются очень сочными и вкусными. Такие фрикадельки можно подать с любым гарниром — овощами, макаронами, пюре или рисом.

Фрикадельки с томатным соусом в сковороде: пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • фарш мясной — 500 г,
  • лук репчатый — 1 шт,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • яйцо куриное — 1 шт.,
  • томатная паста — 3 ст. л.,
  • вода — 400 мл,
  • мука — 1 ст. л.,
  • соль, перец — по вкусу,
  • зелень для подачи,
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Фарш смешать с мелко нарезанным луком, яйцом, посолить и поперчить. Хорошо перемешать.
  2. Сформировать из фарша небольшие фрикадельки.
  3. В сковороде хорошо разогреть растительное масло.
  4. Выложить фрикадельки в сковороду и жарить, аккуратно перемешивая, до румяности.
  5. Для соуса томатную пасту развести водой, посолить, хорошо перемешать.
  6. Залить фрикадельки соусом, добавить муку и хорошо перемешать, чтобы в соусе не было комочков.
  7. Накрыть крышкой и тушить 15 минут на среднем огне.
  8. Перед подачей посыпать фрикадельки зеленью и полить соусом.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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