Мясные фрикадельки в томатном соусе: очень простой и быстрый рецепт в сковороде

Фрикадельки с томатным соусом в сковороде: пошаговый рецепт

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясные фрикадельки в томатном соусе — беспроигрышный вариант как для повседневного, так и для праздничного стола. По нашему рецепту они получаются очень сочными и вкусными. Такие фрикадельки можно подать с любым гарниром — овощами, макаронами, пюре или рисом.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

фарш мясной — 500 г,

лук репчатый — 1 шт,

чеснок — 2 зубчика,

яйцо куриное — 1 шт.,

томатная паста — 3 ст. л.,

вода — 400 мл,

мука — 1 ст. л.,

соль, перец — по вкусу,

зелень для подачи,

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Фарш смешать с мелко нарезанным луком, яйцом, посолить и поперчить. Хорошо перемешать. Сформировать из фарша небольшие фрикадельки. В сковороде хорошо разогреть растительное масло. Выложить фрикадельки в сковороду и жарить, аккуратно перемешивая, до румяности. Для соуса томатную пасту развести водой, посолить, хорошо перемешать. Залить фрикадельки соусом, добавить муку и хорошо перемешать, чтобы в соусе не было комочков. Накрыть крышкой и тушить 15 минут на среднем огне. Перед подачей посыпать фрикадельки зеленью и полить соусом.

Приятного аппетита!