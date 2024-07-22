Что добавляют гурманы в чашку кофе для вкуса: не все об этом знают

Эксперты рассказали, что можно добавить в чашку кофе

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Любой опытный гурман знает, что чашка кофе станет гораздо интереснее, если добавить в неё дополнительные ингредиенты. Однако иногда мы ограничиваемся только корицей и сахаром.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Примеры включают:

Молоко

Лучше выбирать не обычное молоко, а растительные аналоги. В зависимости от типа молока, вкус кофе всегда будет улучшаться.

Специи

Здесь каждый может выбрать пряности по своему вкусу. Отлично подходят корица, кориандр, черный перец, кардамон и мускатный орех.

Сахар

Некоторые считают, что сахар портит вкус, но это заблуждение. Тростниковый или кокосовый сахар сделают чашку кофе вкуснее.

Также можно добавить мед для получения интересных оттенков вкуса.