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Что добавляют гурманы в чашку кофе для вкуса: не все об этом знают

Эксперты рассказали, что можно добавить в чашку кофе

0:48
Еда

Любой опытный гурман знает, что чашка кофе станет гораздо интереснее, если добавить в неё дополнительные ингредиенты. Однако иногда мы ограничиваемся только корицей и сахаром.

Эксперты рассказали, что можно добавить в чашку кофе
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Примеры включают:

Молоко

Лучше выбирать не обычное молоко, а растительные аналоги. В зависимости от типа молока, вкус кофе всегда будет улучшаться.

Специи

Здесь каждый может выбрать пряности по своему вкусу. Отлично подходят корица, кориандр, черный перец, кардамон и мускатный орех.

Сахар

Некоторые считают, что сахар портит вкус, но это заблуждение. Тростниковый или кокосовый сахар сделают чашку кофе вкуснее.

Также можно добавить мед для получения интересных оттенков вкуса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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