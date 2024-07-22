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Как приготовить вермишель по-турецки: этот рецепт знает один из немногих

Как приготовить вермишель по-турецки

1:04
Еда

Многие недооценивают вермишель, часто ассоциируя этот гарнир со студентами и холостяками. Однако макароны можно приготовить так, что даже самые придирчивые гурманы будут в восторге.

Как приготовить вермишель по-турецки
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Как приготовить вермишель по-турецки

Для приготовления вермишели по-турецки потребуется обжарка макаронных изделий на сковороде. Для начала возьмите нужное количество макарон.

Выберите качественную сковороду, слегка прогрейте её и выложите макароны в один слой. Обжаривайте их в течение двух минут, не забывая помешивать. Затем влейте воду, предпочтительно кипяток. На этом этапе добавьте соль и специи.

Готовьте под крышкой, оставив её слегка приоткрытой, чтобы влага испарялась. После того как основная часть воды испарится, снимите крышку и продолжайте жарить вермишель до полного исчезновения воды. В конце добавьте маленький кусочек сливочного масла и равномерно распределите его по блюду.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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