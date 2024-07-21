Быстро и вкусно: рецепт малосольных кабачков от эксперта за 5 минут

Как вкусно приготовить кабачки всего за 5 минут

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Вместо малосольных огурцов хозяйкам предлагают попробовать приготовить кабачки. Рецепт очень простой и занимает всего 5 минут плюс время на подготовку.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Никакой термической обработки, только свежие овощи, простые ингредиенты и доступные витамины.

Эксперт из сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом малосольных кабачков.

Понадобится:

Кабачки — 1 кг

Укроп — 30 г

Соль — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Соевый соус — 10 мл

Уксус — 10 мл

Мед — 1 ч. л.

Как готовить:

Возьмите молодые кабачки, вымойте их и нарежьте тонкими ломтиками, как огурцы. Измельчите чеснок и зелень, смешайте с солью. Смешайте соевый соус, уксус и мед отдельно. Положите овощи в пакет, добавьте туда заправку и смесь соли с чесноком.

Далее все просто: завяжите пакет и тщательно встряхните. Оставьте настояться при комнатной температуре 10 минут, затем уберите закуску в холодильник.

Приятного аппетита!