Быстро и вкусно: рецепт малосольных кабачков от эксперта за 5 минут

Вместо малосольных огурцов хозяйкам предлагают попробовать приготовить кабачки. Рецепт очень простой и занимает всего 5 минут плюс время на подготовку.
Никакой термической обработки, только свежие овощи, простые ингредиенты и доступные витамины.
Эксперт из сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом малосольных кабачков.
Понадобится:
Как готовить:
Далее все просто: завяжите пакет и тщательно встряхните. Оставьте настояться при комнатной температуре 10 минут, затем уберите закуску в холодильник.
Приятного аппетита!
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.