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Быстро и вкусно: рецепт малосольных кабачков от эксперта за 5 минут

Как вкусно приготовить кабачки всего за 5 минут

1:14
Еда

Вместо малосольных огурцов хозяйкам предлагают попробовать приготовить кабачки. Рецепт очень простой и занимает всего 5 минут плюс время на подготовку.

Как вкусно приготовить кабачки всего за 5 минут
Фото: Freepik is licensed under Free license

Никакой термической обработки, только свежие овощи, простые ингредиенты и доступные витамины.

Эксперт из сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова, пекарь четвертого разряда, поделилась рецептом малосольных кабачков.

Понадобится:

  • Кабачки — 1 кг
  • Укроп — 30 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соевый соус — 10 мл
  • Уксус — 10 мл
  • Мед — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Возьмите молодые кабачки, вымойте их и нарежьте тонкими ломтиками, как огурцы.
  2. Измельчите чеснок и зелень, смешайте с солью.
  3. Смешайте соевый соус, уксус и мед отдельно.
  4. Положите овощи в пакет, добавьте туда заправку и смесь соли с чесноком.

Далее все просто: завяжите пакет и тщательно встряхните. Оставьте настояться при комнатной температуре 10 минут, затем уберите закуску в холодильник.

Приятного аппетита!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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