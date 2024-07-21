Запечённая брокколи с нежным соусом бешамель и плавленым сыром: вы обязательно захотите добавки

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Вкуснейшая запеканка из брокколи с сыром и соусом бешамель

1:24
Еда

Капуста брокколи кажется вам скучной и пресной? Мы докажем, что это не так! Приготовьте её с нежнейшим соусом бешамель и большим количеством плавленного сыра, и вы убедитесь, что даже брокколи может быть настоящим деликатесом. По желанию капусту можно заменить на цветную или брюссельскую, кабачи или другой овощ.

Вкуснейшая запеканка из брокколи с сыром и соусом бешамель
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • брокколи свежая — 400 г,
  • чеддер или другой твёрдый сыр — 250 г,
  • сливочное масло — 50 г,
  • мука — 50 г,
  • молоко — 600 г,
  • мускатный орех.

Приготовление:

  • Духовку предварительно разогреть до 180°C.
  • Брокколи помыть, разделить на маленькие соцветия и отварить в кипящей воде или пароварке.
  • Молоко нагреть до тёплого состояния.
  • Сыр натереть на крупной тёрке.
  • Приготовить соус бешамель: в сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и несколько минут вымешивать лопаткой. Тонкой струйкой влить тёплое молоко, добавить мускатный орех, 200 г натёртого сыра. Вымешать лопаткой.
  • В форму для запекания выложить брокколи, залить соусом бешамель и посыпать оставшимся сыром.
  • Запекать в разогретой духовке 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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