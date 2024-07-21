Запечённая брокколи с нежным соусом бешамель и плавленым сыром: вы обязательно захотите добавки

Капуста брокколи кажется вам скучной и пресной? Мы докажем, что это не так! Приготовьте её с нежнейшим соусом бешамель и большим количеством плавленного сыра, и вы убедитесь, что даже брокколи может быть настоящим деликатесом. По желанию капусту можно заменить на цветную или брюссельскую, кабачи или другой овощ.
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Ингредиенты:
брокколи свежая — 400 г,
чеддер или другой твёрдый сыр — 250 г,
сливочное масло — 50 г,
мука — 50 г,
молоко — 600 г,
мускатный орех.
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 180°C.
Брокколи помыть, разделить на маленькие соцветия и отварить в кипящей воде или пароварке.
Молоко нагреть до тёплого состояния.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Приготовить соус бешамель: в сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и несколько минут вымешивать лопаткой. Тонкой струйкой влить тёплое молоко, добавить мускатный орех, 200 г натёртого сыра. Вымешать лопаткой.
В форму для запекания выложить брокколи, залить соусом бешамель и посыпать оставшимся сыром.