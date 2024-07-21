Запечённая брокколи с нежным соусом бешамель и плавленым сыром: вы обязательно захотите добавки

Вкуснейшая запеканка из брокколи с сыром и соусом бешамель

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста брокколи кажется вам скучной и пресной? Мы докажем, что это не так! Приготовьте её с нежнейшим соусом бешамель и большим количеством плавленного сыра, и вы убедитесь, что даже брокколи может быть настоящим деликатесом. По желанию капусту можно заменить на цветную или брюссельскую, кабачи или другой овощ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

брокколи свежая — 400 г,

чеддер или другой твёрдый сыр — 250 г,

сливочное масло — 50 г,

мука — 50 г,

молоко — 600 г,

мускатный орех.

Приготовление:

Духовку предварительно разогреть до 180°C.

Брокколи помыть, разделить на маленькие соцветия и отварить в кипящей воде или пароварке.

Молоко нагреть до тёплого состояния.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Приготовить соус бешамель: в сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и несколько минут вымешивать лопаткой. Тонкой струйкой влить тёплое молоко, добавить мускатный орех, 200 г натёртого сыра. Вымешать лопаткой.

В форму для запекания выложить брокколи, залить соусом бешамель и посыпать оставшимся сыром.

Запекать в разогретой духовке 20-25 минут.

Приятного аппетита!