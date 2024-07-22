Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: удачная летняя подача традиционной праздничной закуски

Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: простая и безумно вкусная закуска

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Корзиночки из огурцов с копчёным лососем — изысканная закуска, которая станет прекрасным дополнением к любому столу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jasper, CC BY 2.0

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

2 огурца;

120 г копчёного лосося;

100 г творожного сыра;

2 столовые ложки лимонного сока;

1 столовая ложка измельчённого репчатого лука;

1 столовая ложка каперсов;

несколько веточек петрушки;

0,5 чайной ложки дижонской горчицы;

чайной ложки молотого чёрного перца.

Процесс приготовления