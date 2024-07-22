Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: удачная летняя подача традиционной праздничной закуски
Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: простая и безумно вкусная закуска
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Корзиночки из огурцов с копчёным лососем — изысканная закуска, которая станет прекрасным дополнением к любому столу.
Фото: commons.wikimedia.org by Jasper, CC BY 2.0
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- 2 огурца;
- 120 г копчёного лосося;
- 100 г творожного сыра;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1 столовая ложка измельчённого репчатого лука;
- 1 столовая ложка каперсов;
- несколько веточек петрушки;
- 0,5 чайной ложки дижонской горчицы;
- чайной ложки молотого чёрного перца.
Процесс приготовления
- Очистите огурцы и разрежьте их вдоль пополам, удалив семена.
- Измельчите рыбу и смешайте её с остальными ингредиентами.
- Начините половинки огурцов полученной смесью.
- Заверните огурцы в пищевую плёнку и поместите в холодильник на 3-4 часа.
- Перед подачей нарежьте огурцы на корзиночки шириной около 1,5 см.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру