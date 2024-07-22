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Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: удачная летняя подача традиционной праздничной закуски

Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: простая и безумно вкусная закуска

1:02
Еда

Корзиночки из огурцов с копчёным лососем — изысканная закуска, которая станет прекрасным дополнением к любому столу.

Корзиночки из огурцов с копчёным лососем: простая и безумно вкусная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Jasper, CC BY 2.0

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 2 огурца;
  • 120 г копчёного лосося;
  • 100 г творожного сыра;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 1 столовая ложка измельчённого репчатого лука;
  • 1 столовая ложка каперсов;
  • несколько веточек петрушки;
  • 0,5 чайной ложки дижонской горчицы;
  • чайной ложки молотого чёрного перца.

Процесс приготовления

  1. Очистите огурцы и разрежьте их вдоль пополам, удалив семена.
  2. Измельчите рыбу и смешайте её с остальными ингредиентами.
  3. Начините половинки огурцов полученной смесью.
  4. Заверните огурцы в пищевую плёнку и поместите в холодильник на 3-4 часа.
  5. Перед подачей нарежьте огурцы на корзиночки шириной около 1,5 см.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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