Пышные оладьи на кефире: всегда получаются удачными и вкусными

Идеальный рецепт пышных оладий на кефире

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы захотите, в эти оладушки можно добавить для вкуса всё, что пожелаете: творог, мелко нарезанные фрукты или сухофрукты, тёртые овощи, мелко нарубленное мясо или варёное куриное филе.

Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

яйца куриные — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1/3 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

сода — 1/3 ч. л.;

мука пшеничная — 230 г;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления

В глубокой миске соедините куриное яйцо, сахар и ванильный сахар. Смешайте с помощью венчика. Добавьте в миску тёплый кефир и соль, снова перемешайте. Просейте муку и постепенно введите её в смесь кефира и яйца. Муки может понадобиться немного больше или меньше. Консистенция теста должна получиться средней густоты. Добавьте в тесто соду и хорошо перемешайте. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут. Аккуратно наберите тесто ложкой и сформируйте оладьи на сковороде, смазанной растительным маслом. Пожарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте тёплые оладьи со сметаной, разными джемами, сгущёнкой или с солёными добавками.