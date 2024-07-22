Пышные оладьи на кефире: всегда получаются удачными и вкусными
Идеальный рецепт пышных оладий на кефире
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Если вы захотите, в эти оладушки можно добавить для вкуса всё, что пожелаете: творог, мелко нарезанные фрукты или сухофрукты, тёртые овощи, мелко нарубленное мясо или варёное куриное филе.
Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- кефир — 250 мл;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 1/3 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- сода — 1/3 ч. л.;
- мука пшеничная — 230 г;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления
- В глубокой миске соедините куриное яйцо, сахар и ванильный сахар. Смешайте с помощью венчика.
- Добавьте в миску тёплый кефир и соль, снова перемешайте.
- Просейте муку и постепенно введите её в смесь кефира и яйца. Муки может понадобиться немного больше или меньше. Консистенция теста должна получиться средней густоты.
- Добавьте в тесто соду и хорошо перемешайте. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.
- Аккуратно наберите тесто ложкой и сформируйте оладьи на сковороде, смазанной растительным маслом.
- Пожарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
Подавайте тёплые оладьи со сметаной, разными джемами, сгущёнкой или с солёными добавками.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру