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Пышные оладьи на кефире: всегда получаются удачными и вкусными

Идеальный рецепт пышных оладий на кефире

1:23
Еда

Если вы захотите, в эти оладушки можно добавить для вкуса всё, что пожелаете: творог, мелко нарезанные фрукты или сухофрукты, тёртые овощи, мелко нарубленное мясо или варёное куриное филе.

Идеальный рецепт пышных оладий на кефире
Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1/3 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • мука пшеничная — 230 г;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления

  1. В глубокой миске соедините куриное яйцо, сахар и ванильный сахар. Смешайте с помощью венчика.
  2. Добавьте в миску тёплый кефир и соль, снова перемешайте.
  3. Просейте муку и постепенно введите её в смесь кефира и яйца. Муки может понадобиться немного больше или меньше. Консистенция теста должна получиться средней густоты.
  4. Добавьте в тесто соду и хорошо перемешайте. Оставьте тесто отдохнуть на 15 минут.
  5. Аккуратно наберите тесто ложкой и сформируйте оладьи на сковороде, смазанной растительным маслом.
  6. Пожарьте оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте тёплые оладьи со сметаной, разными джемами, сгущёнкой или с солёными добавками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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