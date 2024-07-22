Кабачковая пицца с куриной грудкой и помидором: в этом рецепте нет никаких хлопот с тестом

Кабачковая пицца: полезнее и легче, чем традиционная

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая пицца — оригинальное и сытное блюдо, которое удивит гостей и обеспечит всех присутствующих полноценным ужином. Особенность этого блюда заключается в отсутствии необходимости готовить тесто, что значительно упрощает процесс приготовления.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, CC0

Ингредиенты:

2 средних кабачка;

1 яйцо;

1 пучок укропа;

1 пучок петрушки;

1 пучок зелёного лука;

5 столовых ложек муки;

0,5 чайной ложки соли;

чёрный молотый перец по вкусу;

50 г сливочного масла;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

1 куриная грудка;

1 помидор;

100 г твёрдого сыра.

Процесс приготовления: