Кабачковая пицца с куриной грудкой и помидором: в этом рецепте нет никаких хлопот с тестом

Кабачковая пицца — оригинальное и сытное блюдо, которое удивит гостей и обеспечит всех присутствующих полноценным ужином. Особенность этого блюда заключается в отсутствии необходимости готовить тесто, что значительно упрощает процесс приготовления.
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, CC0
Ингредиенты:
2 средних кабачка;
1 яйцо;
1 пучок укропа;
1 пучок петрушки;
1 пучок зелёного лука;
5 столовых ложек муки;
0,5 чайной ложки соли;
чёрный молотый перец по вкусу;
50 г сливочного масла;
2 столовые ложки панировочных сухарей;
1 куриная грудка;
1 помидор;
100 г твёрдого сыра.
Процесс приготовления:
Промойте и натрите кабачки на крупной тёрке. Отожмите мякоть, чтобы удалить лишнюю влагу.
Смешайте кабачки с яйцом, мелко нарезанной зеленью и просеянной мукой. Добавьте соль и перец.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
Выложите кабачковое тесто в форму, толщина теста должна составлять около 1 см.
Сверху положите нарезанную варёную куриную грудку (или колбасу) и ломтики помидора.
Посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.
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