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Кабачковая пицца с куриной грудкой и помидором: в этом рецепте нет никаких хлопот с тестом

Кабачковая пицца: полезнее и легче, чем традиционная

1:23
Еда

Кабачковая пицца — оригинальное и сытное блюдо, которое удивит гостей и обеспечит всех присутствующих полноценным ужином. Особенность этого блюда заключается в отсутствии необходимости готовить тесто, что значительно упрощает процесс приготовления.

Кабачковая пицца: полезнее и легче, чем традиционная
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, CC0

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка;
  • 1 яйцо;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 пучок зелёного лука;
  • 5 столовых ложек муки;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • чёрный молотый перец по вкусу;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • 1 куриная грудка;
  • 1 помидор;
  • 100 г твёрдого сыра.

Процесс приготовления:

  1. Промойте и натрите кабачки на крупной тёрке. Отожмите мякоть, чтобы удалить лишнюю влагу.
  2. Смешайте кабачки с яйцом, мелко нарезанной зеленью и просеянной мукой. Добавьте соль и перец.
  3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
  4. Выложите кабачковое тесто в форму, толщина теста должна составлять около 1 см.
  5. Сверху положите нарезанную варёную куриную грудку (или колбасу) и ломтики помидора.
  6. Посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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