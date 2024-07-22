Запечённые шарики с сардельками и сыром: от одного названия уже бегут слюнки
Мясные шарики с сыром: делаются быстро, получаются очень аппетитными
1:30
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22.07.2024 04:05
Мясные шарики с сыром — это аппетитное и питательное блюдо, идеально подходящее для закуски или основного блюда.
Фото: commons.wikimedia.org by Geeta ram2003, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
180 г муки,
2 чайные ложки разрыхлителя,
0,5 чайной ложки соли,
2 столовые ложки растопленного сливочного масла,
900 г свиных сарделек,
450 г тёртого сыра чеддер,
1 головка репчатого лука,
1 зубчик чеснока,
2 стебля сельдерея,
1 пучок петрушки
Приготовление:
Смешайте муку, разрыхлитель и соль в большой миске.
Влейте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородной массы.
Нарежьте свиные сардельки мелкими кубиками.
Добавьте тёртый чеддер, измельчённый лук, чеснок, нарезанный сельдерей и мелко порезанную петрушку к смеси из муки.
Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного фарша.
Сформируйте из полученного фарша небольшие шарики диаметром примерно 2,5 см.
Разложите мясные шарики на противне, застеленном фольгой, оставляя небольшое расстояние между ними.
Запекайте в предварительно разогретой до 190 °C духовке около 15 минут до золотистого цвета шариков.
Перед подачей проткните каждый шарик шпажкой для удобства. Наслаждайтесь вкусными и сытными мясными шариками!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру