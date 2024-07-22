Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max: что изменилось в популярном кроссовере
Екатерина Мизулина предложила проверять певицу Глюкозу на наркотики
Защитите свою кошку: как избежать заражения блохами
Названы лучшие засухоустойчивые многолетники для сада
Мифы красоты: что действительно работает, а что нет
РФС обязал "Химки" полностью расплатиться с Талалаевым
The Sims 4 спустя 10 лет получает долгожданное обновление с улучшениями в CAS
Археологи в Египте нашли подводные изображения фараонов
Кабачковая пицца: полезнее и легче, чем традиционная
Запечённые шарики с сардельками и сыром: от одного названия уже бегут слюнки

Мясные шарики с сыром: делаются быстро, получаются очень аппетитными

1:30
Еда

Мясные шарики с сыром — это аппетитное и питательное блюдо, идеально подходящее для закуски или основного блюда.

Мясные шарики с сыром: делаются быстро, получаются очень аппетитными
Фото: commons.wikimedia.org by Geeta ram2003, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 180 г муки,
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла,
  • 900 г свиных сарделек,
  • 450 г тёртого сыра чеддер,
  • 1 головка репчатого лука,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 2 стебля сельдерея,
  • 1 пучок петрушки

Приготовление:

  1. Смешайте муку, разрыхлитель и соль в большой миске.
  2. Влейте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородной массы. 
  3. Нарежьте свиные сардельки мелкими кубиками.
  4. Добавьте тёртый чеддер, измельчённый лук, чеснок, нарезанный сельдерей и мелко порезанную петрушку к смеси из муки.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного фарша.
  6. Сформируйте из полученного фарша небольшие шарики диаметром примерно 2,5 см.
  7. Разложите мясные шарики на противне, застеленном фольгой, оставляя небольшое расстояние между ними.
  8. Запекайте в предварительно разогретой до 190 °C духовке около 15 минут до золотистого цвета шариков. 
  9. Перед подачей проткните каждый шарик шпажкой для удобства. Наслаждайтесь вкусными и сытными мясными шариками!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей

В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.

Топ пород собак, которые не любят людей
Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Названы лучшие засухоустойчивые многолетники для сада
Защитите свою кошку: как избежать заражения блохами
Мифы красоты: что действительно работает, а что нет
РФС обязал "Химки" полностью расплатиться с Талалаевым
The Sims 4 спустя 10 лет получает долгожданное обновление с улучшениями в CAS
Археологи в Египте нашли подводные изображения фараонов
Кабачковая пицца: полезнее и легче, чем традиционная
Бизнес-климат в России начал ухудшаться
Брэд Питт считает, что вода и бьюти-продукты плохо влияют на кожу
Тонеры с кислотами: как они улучшают текстуру, осветляют и увлажняют кожу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников