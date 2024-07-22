Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник

Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочные кабачки со сметаной и зеленью — это нежное и ароматное блюдо, подходящее как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

5 небольших кабачков,

1 чайная ложка соли,

0,5 чайной ложки чёрного молотого перца,

2 пучка петрушки,

2 пучка базилика,

2 зубчика чеснока,

500 г сметаны (20% жирности),

3 яйца,

подсолнечное масло для жарки,

50 г сливочного масла.

Приготовление

Подготовка кабачков: Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Если кабачки не молодые, срежьте кожуру. Приправьте кабачки солью и перцем и оставьте на 10-15 минут. Приготовление сметанной смеси: Промойте петрушку и базилик, затем мелко покрошите их. Измельчите чеснок через пресс. В миске смешайте зелень, чеснок, сметану и яйца до получения однородной смеси. Обжарка кабачков: Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте кабачки по 1-2 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Обжаренные кабачки переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Запекание: Смажьте форму для запекания сливочным маслом и уложите в неё обжаренные кабачки. Залейте кабачки подготовленной сметанно-яичной массой. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку и запекайте 20-30 минут.

Подавайте горячими и наслаждайтесь нежным вкусом кабачков со сметаной и зеленью!