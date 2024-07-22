Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник

Сочные кабачки со сметаной и зеленью — это нежное и ароматное блюдо, подходящее как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
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Ингредиенты:
5 небольших кабачков,
1 чайная ложка соли,
0,5 чайной ложки чёрного молотого перца,
2 пучка петрушки,
2 пучка базилика,
2 зубчика чеснока,
500 г сметаны (20% жирности),
3 яйца,
подсолнечное масло для жарки,
50 г сливочного масла.
Приготовление
Подготовка кабачков: Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной около 1 см. Если кабачки не молодые, срежьте кожуру. Приправьте кабачки солью и перцем и оставьте на 10-15 минут.
Приготовление сметанной смеси: Промойте петрушку и базилик, затем мелко покрошите их. Измельчите чеснок через пресс. В миске смешайте зелень, чеснок, сметану и яйца до получения однородной смеси.
Обжарка кабачков: Разогрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте кабачки по 1-2 минуты с каждой стороны до образования золотистой корочки. Обжаренные кабачки переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Запекание: Смажьте форму для запекания сливочным маслом и уложите в неё обжаренные кабачки. Залейте кабачки подготовленной сметанно-яичной массой. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку и запекайте 20-30 минут.
Подавайте горячими и наслаждайтесь нежным вкусом кабачков со сметаной и зеленью!