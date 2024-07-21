Румяный гриль-чиз: такой аппетитный перекус с расплавленным сыром понравится всем

Гриль-чиз: для него можно взять сыр одного или нескольких видов

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Гриль-чиз — это поджаренный сэндвич с расплавленным сыром, который идеально подходит для перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Для его приготовления можно использовать тостовый хлеб, бриошь или чиабатту. Лучше всего выбирать сыры, которые хорошо плавятся, такие как чеддер, бри, гауда или грюйер. Важно, чтобы масло было комнатной температуры, так его легче будет нанести на хлеб.

Ингредиенты (для одного гриль-чиза):

Сыр гауда — 20 г,

Тостовый белый хлеб — 2 ломтика,

Плавленый сыр чеддер — 2 ломтика,

Сливочное масло — 1,5 ст. л.

Приготовление: