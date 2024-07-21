Румяный гриль-чиз: такой аппетитный перекус с расплавленным сыром понравится всем

Гриль-чиз — это поджаренный сэндвич с расплавленным сыром, который идеально подходит для перекуса.
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Для его приготовления можно использовать тостовый хлеб, бриошь или чиабатту. Лучше всего выбирать сыры, которые хорошо плавятся, такие как чеддер, бри, гауда или грюйер. Важно, чтобы масло было комнатной температуры, так его легче будет нанести на хлеб.
Ингредиенты (для одного гриль-чиза):
Сыр гауда — 20 г,
Тостовый белый хлеб — 2 ломтика,
Плавленый сыр чеддер — 2 ломтика,
Сливочное масло — 1,5 ст. л.
Приготовление:
Разогрейте сковороду на среднем огне. Сыр гауда натрите на терке. Намажьте сливочное масло на одну сторону каждого ломтика хлеба.
Положите кусочек хлеба маслом вниз на горячую сковороду. Сверху расположите сыр: сначала ломтик чеддера, затем натертую гауду и снова чеддер.
Накройте сэндвич вторым ломтиком хлеба, причём положите его маслом вверх.
Обжаривайте с обеих сторон по 2-3 минуты до золотистой корочки. Если хлеб уже поджарился, а сыр ещё не расплавился, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и готовьте ещё 1-2 минуты.
Разрежьте готовый гриль-чиз на треугольники и подавайте. Приятного аппетита!