Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страхование веса и фигуры
Американские ученые: стоячие рабочие места помогают избежать офисных болезней
Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за долгов перед налоговой
Тарасова: Россияне на Олимпиаду не за рукопожатиями едут
В двух регионах России на абрикосовых деревьях появился опасный вредитель
Настоящий магазин игрушек извлели из желудка пса-самоеда
Эвелина Бледанс хочет, чтобы её сын потерял девственность с профессионалкой
Кризис легитимности власти в США: республиканцы требуют полной отставки Байдена
Трамп разблокирован на Twitch cпустя более трех лет
Румяный гриль-чиз: такой аппетитный перекус с расплавленным сыром понравится всем

Гриль-чиз: для него можно взять сыр одного или нескольких видов

1:26
Еда

Гриль-чиз — это поджаренный сэндвич с расплавленным сыром, который идеально подходит для перекуса.

Гриль-чиз: для него можно взять сыр одного или нескольких видов
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Для его приготовления можно использовать тостовый хлеб, бриошь или чиабатту. Лучше всего выбирать сыры, которые хорошо плавятся, такие как чеддер, бри, гауда или грюйер. Важно, чтобы масло было комнатной температуры, так его легче будет нанести на хлеб.

Ингредиенты (для одного гриль-чиза):

  • Сыр гауда — 20 г,
  • Тостовый белый хлеб — 2 ломтика,
  • Плавленый сыр чеддер — 2 ломтика,
  • Сливочное масло — 1,5 ст. л.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне. Сыр гауда натрите на терке. Намажьте сливочное масло на одну сторону каждого ломтика хлеба.
  2. Положите кусочек хлеба маслом вниз на горячую сковороду. Сверху расположите сыр: сначала ломтик чеддера, затем натертую гауду и снова чеддер.
  3. Накройте сэндвич вторым ломтиком хлеба, причём положите его маслом вверх.
  4. Обжаривайте с обеих сторон по 2-3 минуты до золотистой корочки. Если хлеб уже поджарился, а сыр ещё не расплавился, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и готовьте ещё 1-2 минуты.
  5. Разрежьте готовый гриль-чиз на треугольники и подавайте. Приятного аппетита!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Ситуация на дорогах РФ: в первом полугодии 2024 года зафиксировано 56,3 тысячи ДТП
Кочаны капусты так и не появились? Выясните, в чем может быть проблема
Кукурелья после победы Испании на Евро изменил имидж
Какие интерьерные приемы стоит исключить из своего дизайна
Эффективный скраб из кофейной гущи для борьбы с целлюлитом и растяжками
Власти регионов вводят ограничения на работу мигрантов
Лолита Милявская случайно взяла пальто Любови Толкалиной и получила письмо
Мелис Мутлуч, сыгравшая Михримах султан в детстве, отказалась от актёрской карьеры
Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин
Идеи использования невкусного арбуза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников