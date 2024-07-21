Рецепт фаршированных огурцов —понадобится совсем немного времени

Без духовки: как приготовить фаршированные огурцы

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Фаршированные огурцы не нуждаются в приготовлении в духовке. Рассказываем, как сделать эту чудесную закуску, которая непременно украсит стол.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Огурец — 4 шт.

Помидор черри — 2 шт.

Укроп — 1 пучок

Творожный сыр — 6 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Нарезать огурцы крупными ломтиками. С помощью чайной ложки вынуть мякоть, при этом оставляя донышко.

2. Измельчить укроп. Оставить немного для украшения блюда. Смешать измельчённый укроп с творожным сыром. Посолить.

3. Нафаршировать получившейся массой огурцы.

4. Нарезать помидоры черри. По 1 маленькой дольке вместе с веточками укропа вставить в творожную смесь. Блюдо можно подавать на стол!