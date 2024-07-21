Рецепт фаршированных огурцов —понадобится совсем немного времени

Фаршированные огурцы не нуждаются в приготовлении в духовке. Рассказываем, как сделать эту чудесную закуску, которая непременно украсит стол.
1. Нарезать огурцы крупными ломтиками. С помощью чайной ложки вынуть мякоть, при этом оставляя донышко.
2. Измельчить укроп. Оставить немного для украшения блюда. Смешать измельчённый укроп с творожным сыром. Посолить.
3. Нафаршировать получившейся массой огурцы.
4. Нарезать помидоры черри. По 1 маленькой дольке вместе с веточками укропа вставить в творожную смесь. Блюдо можно подавать на стол!
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.