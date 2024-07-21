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Как приготовить запечённые яблоки с творогом и шоколадом — понадобится 5 ингредиентов

Понравится детям: рецепт запечённых яблок с творогом и шоколадом

0:54
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных запечённых яблок с творогом и шоколадом. Блюдо непременно понравится детям. Однако и взрослые тоже останутся довольны. Рассказываем, как приготовить закуску.

Понравится детям: рецепт запечённых яблок с творогом и шоколадом
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Яблоко — 3 шт.
  • Творог — 100 г
  • Сметана 20% — 1 ст.л.
  • Молочный шоколад — 40 г
  • Сахар — 1 ч.л.

Приготовление: 

1. В миске смешать творог, сметану и сахар.

2. Срезать верхушки яблок и вырезать сердцевины. Разложить в углубления творожную начинку.

3. Растопить шоколад. Полить им творожную смесь.

4. Поставить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запечённые яблоки готовы!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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