Как приготовить запечённые яблоки с творогом и шоколадом — понадобится 5 ингредиентов

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных запечённых яблок с творогом и шоколадом. Блюдо непременно понравится детям. Однако и взрослые тоже останутся довольны. Рассказываем, как приготовить закуску.
1. В миске смешать творог, сметану и сахар.
2. Срезать верхушки яблок и вырезать сердцевины. Разложить в углубления творожную начинку.
3. Растопить шоколад. Полить им творожную смесь.
4. Поставить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Запечённые яблоки готовы!
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