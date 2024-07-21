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Идеи кофе без лактозы: как сделать напиток вкусным

Как приготовить кофе на безлактозном молоке

1:49
Еда

Если у вас непереносимость лактозы, то это не значит, что вам нужно пить только эспрессо или американо. Есть много вариантов безлактозного кофе, которыми вы все ещё можете наслаждаться, и они могут быть действительно вкусными.

Как приготовить кофе на безлактозном молоке
Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Альтернативы молоку

Замените традиционное коровье молоко безлактозным молоком, таким как миндальное молоко, соевое молоко, овсяное молоко, кокосовое или рисовое молоко.

Эти альтернативы не содержат лактозы и могут использоваться в кофе так же, как и обычное молоко. Экспериментируйте с разными видами, чтобы найти тот, который соответствует вашим вкусовым предпочтениям.

Ароматизированные сиропы

Улучшите вкус кофе, добавив ароматизированные сиропы, не содержащие лактозы.

Сиропы, такие как ваниль, карамель, фундук или шоколад, могут придать вашему напитку восхитительный вкус.

Убедитесь, что на сиропах, которые вы выбираете, чётко указано, что они не содержат лактозы.

Приправьте специями

Поэкспериментируйте с добавлением в кофе специй, таких как корица, мускатный орех или кардамон.

Эти ароматные специи могут улучшить вкус и создать тёплые и успокаивающие ощущения.

Холодный кофе и кофе со льдом

Если вы предпочитаете холодные напитки, попробуйте приготовить холодный кофе или кофе со льдом с безлактозным молоком.

Холодный напиток готовится путем замачивания кофейной гущи в холодной воде в течение длительного периода времени, в результате чего получается мягкий и менее кислый вкус.

Кофе со льдом готовят, заваривая кофе и давая ему остыть, прежде чем вылить его на лед. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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