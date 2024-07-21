Как придать рису изумительный вкус: добавьте эти ингредиенты, и вы будете в восторге

Отварной или приготовленный на пару рис может стать хорошим источником углеводов, а также отличным дополнением к рыбе, мясу, овощам.
Между тем многие люди не любят есть простой рис, потому что он невкусный — для него нужны соусы и специи. Давайте узнаем, как сделать его вкуснее, не добавляя в блюдо никаких бесполезных калорий.
Добавьте ароматные травы и специи, такие как чесночный порошок, чёрный перец или щепотку соли. Они могут улучшить вкус риса без значительного увеличения его калорийности.
Вместо того, чтобы использовать простую воду для приготовления риса, попробуйте использовать овощной или куриный бульон.
Перед приготовлением риса обжарьте некоторые овощи, такие как лук, болгарский перец или морковь, на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла. Смешайте эти обжаренные овощи с рисом для придания вкуса.
Измельчённая свежая зелень, такая как петрушка, кинза или базилик, может придать свежесть простому рису. Посыпьте ими приготовленный рис непосредственно перед подачей на стол.
Натрите на тёрке небольшое количество цедры цитрусовых, например, лимона или лайма, и смешайте её с приготовленным рисом.
Натуральные масла в цедре могут добавить освежающий вкус без лишних калорий.
Слегка поджарьте горсть орехов или семян, таких как миндаль, кедровые орехи или семена кунжута, и посыпьте ими рис. Это обеспечивает восхитительный вкус.
Подавайте рис вместе с овощами, приготовленными на пару, такими как брокколи, горох или цветная капуста. Смешивание риса с овощами во время еды может создать вкусное и сытное сочетание.
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