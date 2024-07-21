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Как придать рису изумительный вкус: добавьте эти ингредиенты, и вы будете в восторге

Советы по приготовлению вкусного риса

2:04
Еда

Отварной или приготовленный на пару рис может стать хорошим источником углеводов, а также отличным дополнением к рыбе, мясу, овощам.

Советы по приготовлению вкусного риса
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, CC BY-SA 4.0

Между тем многие люди не любят есть простой рис, потому что он невкусный — для него нужны соусы и специи. Давайте узнаем, как сделать его вкуснее, не добавляя в блюдо никаких бесполезных калорий.

Приправа

Добавьте ароматные травы и специи, такие как чесночный порошок, чёрный перец или щепотку соли. Они могут улучшить вкус риса без значительного увеличения его калорийности.

Бульон

Вместо того, чтобы использовать простую воду для приготовления риса, попробуйте использовать овощной или куриный бульон.

Тушёные овощи

Перед приготовлением риса обжарьте некоторые овощи, такие как лук, болгарский перец или морковь, на сковороде с антипригарным покрытием с небольшим количеством масла. Смешайте эти обжаренные овощи с рисом для придания вкуса.

Свежая зелень

Измельчённая свежая зелень, такая как петрушка, кинза или базилик, может придать свежесть простому рису. Посыпьте ими приготовленный рис непосредственно перед подачей на стол.

Цедра цитрусовых

Натрите на тёрке небольшое количество цедры цитрусовых, например, лимона или лайма, и смешайте её с приготовленным рисом.

Натуральные масла в цедре могут добавить освежающий вкус без лишних калорий.

Поджаренные орехи или семечки

Слегка поджарьте горсть орехов или семян, таких как миндаль, кедровые орехи или семена кунжута, и посыпьте ими рис. Это обеспечивает восхитительный вкус.

Овощи на пару

Подавайте рис вместе с овощами, приготовленными на пару, такими как брокколи, горох или цветная капуста. Смешивание риса с овощами во время еды может создать вкусное и сытное сочетание.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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