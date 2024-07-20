Ленивая пицца с колбасой на багете: приготовьте роскошный ужин за 10 минут

Пицца на багете: экспресс-рецепт вкусного и сытного ужина

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Пиццу любят все, но вот возиться с тестом — сомнительное удовольствие. И не нужно! Делимся с вами рецептом ленивой пиццы на багете. В качестве начинки необязательно использовать ингредиенты из нашего списка — подойдёт всё, что есть в холодильнике. Совет: подавать ленивую пиццу нужно сразу, пока багет ещё хрустящий, а сыр — тягучий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Багет (можно даже чёрствый) — 1 шт.

Колбаса — 200 г.

Помидор — 2 шт.

Сыр твёрдый — 100 г.

Маслины или оливки — 10 шт.

Кетчуп или томатный соус для спагетти.

Чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

У багета срезать верхушки, разрезать вдоль и удалить мякоть, чтобы получились "лодочки". Если багет не входит на лист для запекания — разрезать каждую половину на две части. Внутри заготовки щедро смазать кетчупом или соусом. В багет положить нарезанную соломкой или кубиками колбасу, полукружочки помидоров, кружки маслин или оливок. Поперчить. Щедро посыпать сыром. Запекать ленивую пиццу в духовке 10 минут при 180 градусах. Осторожно: не пересушите!

Подавать с пылу с жару. Приятного аппетита!