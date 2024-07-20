Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько россияне тратят на сувениры и развлечения
Ядерный арсенал США сократился почти на 90%
"Яндекс. Путешествия" стали самым популярным сервисом для туризма в России
Появился русский трейлер новой части "Хеллбоя"
Мод для Cyberpunk 2077 решил проблему с тенями и добавил HD-тексту
Опубликован 8-минутный геймплей Unknown 9: Awakening
Израильские ВВС атаковали нефтебазу хуситов в Йемене
Рассказываем, что делать, когда болеет чеснок
"Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение": история о настоящем мэре
Ленивая пицца с колбасой на багете: приготовьте роскошный ужин за 10 минут

Пицца на багете: экспресс-рецепт вкусного и сытного ужина

1:24
Еда

Пиццу любят все, но вот возиться с тестом — сомнительное удовольствие. И не нужно! Делимся с вами рецептом ленивой пиццы на багете. В качестве начинки необязательно использовать ингредиенты из нашего списка — подойдёт всё, что есть в холодильнике. Совет: подавать ленивую пиццу нужно сразу, пока багет ещё хрустящий, а сыр — тягучий.

Пицца на багете: экспресс-рецепт вкусного и сытного ужина
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Багет (можно даже чёрствый) — 1 шт.
  • Колбаса — 200 г.
  • Помидор — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г.
  • Маслины или оливки — 10 шт.
  • Кетчуп или томатный соус для спагетти.
  • Чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. У багета срезать верхушки, разрезать вдоль и удалить мякоть, чтобы получились "лодочки". Если багет не входит на лист для запекания — разрезать каждую половину на две части.
  2. Внутри заготовки щедро смазать кетчупом или соусом.
  3. В багет положить нарезанную соломкой или кубиками колбасу, полукружочки помидоров, кружки маслин или оливок. Поперчить. Щедро посыпать сыром.
  4. Запекать ленивую пиццу в духовке 10 минут при 180 градусах. Осторожно: не пересушите!

Подавать с пылу с жару. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1 Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Рассказываем, что делать, когда болеет чеснок
"Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение": история о настоящем мэре
Садальский рассказал, как сложилась судьба звёзд культового фильма СССР
Эксперт Родионов рассказал, почему не стоит заправлять кондиционер на обочине
Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1
МОК лицемерно надеется на соблюдение "олимпийского перемирия"
Эксперты рассказали, как стать ближе со своей кошкой
Российские клубы ожидают возвращения в Евролигу
Россия обсуждает с Ираном контракт на поставки трубопроводного газа
В Осло найдена древняя лодка, датируемая концом эпохи викингов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников