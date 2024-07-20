Ленивая пицца с колбасой на багете: приготовьте роскошный ужин за 10 минут

Пиццу любят все, но вот возиться с тестом — сомнительное удовольствие. И не нужно! Делимся с вами рецептом ленивой пиццы на багете. В качестве начинки необязательно использовать ингредиенты из нашего списка — подойдёт всё, что есть в холодильнике. Совет: подавать ленивую пиццу нужно сразу, пока багет ещё хрустящий, а сыр — тягучий.
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Ингредиенты:
Багет (можно даже чёрствый) — 1 шт.
Колбаса — 200 г.
Помидор — 2 шт.
Сыр твёрдый — 100 г.
Маслины или оливки — 10 шт.
Кетчуп или томатный соус для спагетти.
Чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
У багета срезать верхушки, разрезать вдоль и удалить мякоть, чтобы получились "лодочки". Если багет не входит на лист для запекания — разрезать каждую половину на две части.
Внутри заготовки щедро смазать кетчупом или соусом.
В багет положить нарезанную соломкой или кубиками колбасу, полукружочки помидоров, кружки маслин или оливок. Поперчить. Щедро посыпать сыром.
Запекать ленивую пиццу в духовке 10 минут при 180 градусах. Осторожно: не пересушите!