Как приготовить гуляш, как из детского сада: подробный рецепт с таким же вкусом

Назван идеальный рецепт гуляша из детского сада

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуляш, приготовленный по этому рецепту, идеально сочетается с картофельным пюре и по вкусу напоминает блюдо из детского сада.

Фото: commons.wikimedia.org by adactio, CC BY 2.0

Для приготовления блюда понадобятся:

1 кг свинины;

1 морковь;

200 мл воды;

1 столовая ложка сметаны;

1 столовая ложка томатной пасты;

1 столовая ложка муки;

2 лавровых листа;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Нарежьте мясо небольшими и тонкими кусочками и обжарьте их на сковороде с добавлением соли. В это время смешайте в воде сметану и томатную пасту. Полученную смесь влейте к обжаренному мясу и добавьте муку.

Добавьте натертую морковь в сковороду. Посолите, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

Тушите гуляш на медленном огне около часа, пока свинина не станет мягкой. Подавайте с картофельным пюре.