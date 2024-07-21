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Как приготовить гуляш, как из детского сада: подробный рецепт с таким же вкусом

Назван идеальный рецепт гуляша из детского сада

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Еда

Гуляш, приготовленный по этому рецепту, идеально сочетается с картофельным пюре и по вкусу напоминает блюдо из детского сада.

Назван идеальный рецепт гуляша из детского сада
Фото: commons.wikimedia.org by adactio, CC BY 2.0

Для приготовления блюда понадобятся:

  • 1 кг свинины;
  • 1 морковь;
  • 200 мл воды;
  • 1 столовая ложка сметаны;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 2 лавровых листа;
  • соль по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Нарежьте мясо небольшими и тонкими кусочками и обжарьте их на сковороде с добавлением соли. В это время смешайте в воде сметану и томатную пасту. Полученную смесь влейте к обжаренному мясу и добавьте муку.

Добавьте натертую морковь в сковороду. Посолите, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

Тушите гуляш на медленном огне около часа, пока свинина не станет мягкой. Подавайте с картофельным пюре.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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