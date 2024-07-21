Как приготовить гуляш, как из детского сада: подробный рецепт с таким же вкусом

Гуляш, приготовленный по этому рецепту, идеально сочетается с картофельным пюре и по вкусу напоминает блюдо из детского сада.
Для приготовления блюда понадобятся:
Нарежьте мясо небольшими и тонкими кусочками и обжарьте их на сковороде с добавлением соли. В это время смешайте в воде сметану и томатную пасту. Полученную смесь влейте к обжаренному мясу и добавьте муку.
Добавьте натертую морковь в сковороду. Посолите, перемешайте и накройте сковороду крышкой.
Тушите гуляш на медленном огне около часа, пока свинина не станет мягкой. Подавайте с картофельным пюре.
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