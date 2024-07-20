Чем заменить колбасу в окрошке: 10 вкусных вариантов — от классических до необычных

Что добавить в окрошку вместо колбасы: 10 альтернативных ингредиентов

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционно русскую окрошку готовят с колбасой. Однако есть и альтернативные ингредиенты, которые сделают привычное блюдо более интересным. Рассказываем, чем заменить колбасу в окрошке, чтобы она "зазвучала" по-новому.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Отварная говядина. Настоящая мужская окрошка. Блюдо получится очень питательным и богатым протеином, а значит, надолго зарядит вас энергией.

Настоящая мужская окрошка. Блюдо получится очень питательным и богатым протеином, а значит, надолго зарядит вас энергией. Индейка. Приготовить птицу для окрошки можно любым способом. Хотите получить диетическое блюдо - добавьте отварную грудку. Если не боитесь за количество калорий, то красное мясо можно пожарить или запечь в духовке.

Приготовить птицу для окрошки можно любым способом. Хотите получить диетическое блюдо - добавьте отварную грудку. Если не боитесь за количество калорий, то красное мясо можно пожарить или запечь в духовке. Морской коктейль из кальмаров и мидий . Получится не только вкусное, но и суперполезное блюдо. Ведь морепродукты являются источником кислот омега-3, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, и витамина D, необходимого для укрепления костей и иммунной системы.

. Получится не только вкусное, но и суперполезное блюдо. Ведь морепродукты являются источником кислот омега-3, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, и витамина D, необходимого для укрепления костей и иммунной системы. Копчёная курица . С ней окрошка станет более выразительной и ароматной. Совет: свежие огурцы лучше заменить на малосольные, а также добавить в окрошку немного хрена - они выгодно подчеркнут вкус копчёной птицы.

. С ней окрошка станет более выразительной и ароматной. Совет: свежие огурцы лучше заменить на малосольные, а также добавить в окрошку немного хрена - они выгодно подчеркнут вкус копчёной птицы. Говяжий язык. Окрошка с отварным говяжьим языком - это настоящий царский деликатес.

Окрошка с отварным говяжьим языком - это настоящий царский деликатес. Креветки. Блюдо в таком варианте лучше подавать не с квасом, а с минеральной водой с добавлением лимонного сока, а картошку можно заменить на авокадо.

Блюдо в таком варианте лучше подавать не с квасом, а с минеральной водой с добавлением лимонного сока, а картошку можно заменить на авокадо. Грибы . Это вариант постной, но при этом очень сытной окрошки. Ведь грибы по количеству белка могут конкурировать с мясом. Для окрошки грибочки нужно хорошо поджарить со всех сторон, до полного испарения влаги. Чем румяней будут грибы, тем вкуснее окрошка. Также в блюдо можно добавить немного зелёных оливок - они отлично гармонируют с жареными грибами.

. Это вариант постной, но при этом очень сытной окрошки. Ведь грибы по количеству белка могут конкурировать с мясом. Для окрошки грибочки нужно хорошо поджарить со всех сторон, до полного испарения влаги. Чем румяней будут грибы, тем вкуснее окрошка. Также в блюдо можно добавить немного зелёных оливок - они отлично гармонируют с жареными грибами. Копчёный тофу . Вариант не только для веганов, но и для всех, кто любит экспериментировать с ингредиентами. Получится очень вкусная и сытная окрошка с манящим копчёным ароматом.

. Вариант не только для веганов, но и для всех, кто любит экспериментировать с ингредиентами. Получится очень вкусная и сытная окрошка с манящим копчёным ароматом. Рыба. Окрошку можно сделать с рыбой: копчёной, вяленой, жареной или отварной. Экспериментируйте и выбирайте тот вариант, что больше по душе.

Окрошку можно сделать с рыбой: копчёной, вяленой, жареной или отварной. Экспериментируйте и выбирайте тот вариант, что больше по душе. Водоросли. Фирменное блюдо шеф-повара Евгения Мещерякова. Для такой окрошки нужны водоросли чукка, зелёная редька, бакинские огурцы, редис, яйца, картофель и зелёный лук. В квас добавить сливочный хрен, кунжутное масло и белую мисо-пасту.

Ранее мы писали, чем залить окрошку вместо кваса.