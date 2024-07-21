Как сохранить вкус и витамины: продукты, которые не следует хранить в холодильнике

Многие по привычке отправляют почти все продукты на хранение в холодильник, хотя это не всегда правильное решение. Низкие температуры подходят не для всех продуктов.
Какие продукты не следует хранить в холодильнике:
Мёд
В холодильнике мёд не теряет вкуса, но утрачивает витамины. Мало кто знает, что мёд не портится. Достаточно хранить его в темном прохладном месте.
Оливковое масло
В холодильнике в масле появляется осадок, и оно теряет вкусовые качества. Лучше хранить его в шкафчике в бутылке из тёмного стекла.
Шоколад
Низкая температура вызывает появление на поверхности сахара, что портит внешний вид продукта и образует неприятный налёт.
Фрукты
Экзотические фрукты не следует хранить в холодильнике. Им достаточно тёмного места при комнатной температуре.
Овощи
Наши овощи, такие как свекла, картофель, лук, не нужно хранить в холодильнике, так как они теряют вкусовые качества при низкой температуре.
Некоторые готовые продукты
Консервы, копчёности, джемы и варенье не нуждаются в хранении в холодильнике. Они прекрасно сохранятся в шкафчике, освобождая место в холодильнике.
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