Как сохранить вкус и витамины: продукты, которые не следует хранить в холодильнике

Не делайте эту ошибку: продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие по привычке отправляют почти все продукты на хранение в холодильник, хотя это не всегда правильное решение. Низкие температуры подходят не для всех продуктов.

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Какие продукты не следует хранить в холодильнике:

Мёд

В холодильнике мёд не теряет вкуса, но утрачивает витамины. Мало кто знает, что мёд не портится. Достаточно хранить его в темном прохладном месте.

Оливковое масло

В холодильнике в масле появляется осадок, и оно теряет вкусовые качества. Лучше хранить его в шкафчике в бутылке из тёмного стекла.

Шоколад

Низкая температура вызывает появление на поверхности сахара, что портит внешний вид продукта и образует неприятный налёт.

Фрукты

Экзотические фрукты не следует хранить в холодильнике. Им достаточно тёмного места при комнатной температуре.

Овощи

Наши овощи, такие как свекла, картофель, лук, не нужно хранить в холодильнике, так как они теряют вкусовые качества при низкой температуре.

Некоторые готовые продукты

Консервы, копчёности, джемы и варенье не нуждаются в хранении в холодильнике. Они прекрасно сохранятся в шкафчике, освобождая место в холодильнике.