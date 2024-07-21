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Шесть эффективных способов очистки граната: от аккуратного надреза до метода с половником

Топ-6 гениальных способов быстро очистить гранат

2:14
Еда

Те, кто любит гранаты, знают, как трудно аккуратно извлечь зёрна, не разбрызгивая сок повсюду. К тому же, отстирать пятна с одежды весьма сложно. В этой статье предложены полезные советы, которые помогут вам легко и эстетично очистить гранат.

Топ-6 гениальных способов быстро очистить гранат
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Для праздничного стола

Сделайте аккуратный надрез в верхней части граната, чтобы отделить "крышечку". Вдоль белых перегородок сделайте надрезы ножом сверху донизу. Медленно раскройте плод, уберите белые плёнки и перегородки. Вынимайте зёрна руками. Для создания красивых композиций можно фигурно надрезать кожуру.

Способ постукивания

Очистите гранат, используя миску с высокими бортами, чтобы избежать разбрызгивания сока. Разрежьте плод пополам, как яблоко. Половину граната держите кожурой вверх, а зёрнами вниз, и постукивайте ложкой по кожуре, чтобы зёрна выпали.

Метод с водой

Этот метод требует времени, но гарантирует чистоту. Аккуратно вырежьте верхушку граната, положите плод в тёплую воду и сделайте несколько надрезов. Разделите гранат на части в воде и отделите зёрна от кожуры. Белые перегородки выбросьте, а зёрна процедите через сито и выложите в сухую миску.

Быстрая чистка

Этот метод популярен в интернете. Наденьте одноразовые перчатки, промойте и высушите гранаты. Сделайте несколько надрезов, чтобы лезвие коснулось зёрен, и разделите фрукт на две половины. Ударьте деревянной ложкой по одной половине, чтобы зёрна выпали. Удалите белые части перед подачей.

Без ножа

Промойте гранат и удалите верхушку. Поместите его в глубокий таз с тёплой водой. Надавите на белый промежуток, чтобы он отделился. Держа гранат за верхушку, отделите зёрна от кожуры в воде. Процедите зёрна через сито.

С помощью половника

Промойте гранат, срежьте верхушку и низ до зёрен. Разделите плод на две части. Подложите тарелку под низ и постукивайте половником по кожуре, чтобы зёрна выпали.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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