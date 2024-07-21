Никто не сможет устоять! Летний хит — безалкогольный мохито, который понравится даже детям

Найти человека, равнодушного к мохито, задача непростая: этот коктейль заслуженно считается одним из самых популярных и любимых.
Однако алкогольная версия подходит не всегда.
Вкусным напитком хочется угостить и детей, поэтому безалкогольная версия особенно важна. Самостоятельно приготовить освежающий напиток можно легко, считает эксперт кулинарии сетевого издания "БелНовости", повар Юлия Архипова.
Необходимые ингредиенты:
Процесс приготовления
Порадовать себя вкусным и качественным мохито не так сложно: достаточно подготовить необходимые компоненты.
Для декора используйте дольки лайма и листики мяты. Идеальный летний коктейль готов к подаче.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.