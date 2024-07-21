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Никто не сможет устоять! Летний хит — безалкогольный мохито, который понравится даже детям

Как приготовить безалкогольный мохито самостоятельно

1:12
Еда

Найти человека, равнодушного к мохито, задача непростая: этот коктейль заслуженно считается одним из самых популярных и любимых.

Как приготовить безалкогольный мохито самостоятельно
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Однако алкогольная версия подходит не всегда.

Вкусным напитком хочется угостить и детей, поэтому безалкогольная версия особенно важна. Самостоятельно приготовить освежающий напиток можно легко, считает эксперт кулинарии сетевого издания "БелНовости", повар Юлия Архипова.

Как приготовить безалкогольный мохито

Необходимые ингредиенты:

  • несколько веточек мяты;
  • один лайм;
  • чайная ложка коричневого сахара;
  • около 150 мл спрайта;
  • лед (около восьми кусочков).

Процесс приготовления

Порадовать себя вкусным и качественным мохито не так сложно: достаточно подготовить необходимые компоненты.

  1. Вымойте лайм, разделите его на дольки и положите в бокал для подачи.
  2. Разомните мяту с сахаром и добавьте в бокал.
  3. Влейте спрайт.
  4. Положите лед.

Для декора используйте дольки лайма и листики мяты. Идеальный летний коктейль готов к подаче.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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