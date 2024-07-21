Никто не сможет устоять! Летний хит — безалкогольный мохито, который понравится даже детям

Как приготовить безалкогольный мохито самостоятельно

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Найти человека, равнодушного к мохито, задача непростая: этот коктейль заслуженно считается одним из самых популярных и любимых.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Однако алкогольная версия подходит не всегда.

Вкусным напитком хочется угостить и детей, поэтому безалкогольная версия особенно важна. Самостоятельно приготовить освежающий напиток можно легко, считает эксперт кулинарии сетевого издания "БелНовости", повар Юлия Архипова.

Как приготовить безалкогольный мохито

Необходимые ингредиенты:

несколько веточек мяты;

один лайм;

чайная ложка коричневого сахара;

около 150 мл спрайта;

лед (около восьми кусочков).

Процесс приготовления

Порадовать себя вкусным и качественным мохито не так сложно: достаточно подготовить необходимые компоненты.

Вымойте лайм, разделите его на дольки и положите в бокал для подачи. Разомните мяту с сахаром и добавьте в бокал. Влейте спрайт. Положите лед.

Для декора используйте дольки лайма и листики мяты. Идеальный летний коктейль готов к подаче.