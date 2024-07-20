Как сделать ваш праздник роскошным: простые и дешевые коктейли из шампанского

Как приготовить простые и вкусные коктейли из шампанского

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Шампанское традиционно считается "праздничным" напитком, который трудно представить без него любое застолье. Однако, вместо того чтобы пить его в чистом виде, можно насладиться им в составе вкусных коктейлей.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Некоторые считают, что приготовление коктейлей из шампанского требует значительных затрат. Однако есть рецепты, которые не только просты в приготовлении, но и экономичны.

Как приготовить вкусные коктейли из шампанского

Классическая "Мимоза"

Если вы поклонник западных сериалов и шоу, вы наверняка слышали о "Мимозе". Это прекрасный коктейль, который подают даже в первой половине дня и часто угощают им гостей на различных мероприятиях.

Для начала охладите шампанское и апельсины. Фруктам потребуется около получаса в холодильнике, а напиток лучше охлаждать подольше. Возьмите бокалы для шампанского, налейте апельсиновый сок до половины бокала, а затем добавьте такое же количество шампанского. Ваши гости будут в восторге!

Эффектный "Россини"

Этот коктейль не только вкусный, но и очень красивый. Если у вас много гостей, можно сразу приготовить несколько коктейлей из одной бутылки шампанского.

Возьмите триста граммов замороженной клубники и, не размораживая, отправьте в блендер. Добавьте столовую ложку лимонного сока и, по желанию, немного сахарной пудры. Наполните бокалы для шампанского клубничной массой примерно на треть, затем добавьте шампанское и перемешайте. После этого добавьте еще немного шампанского.

Эти напитки удивят ваших гостей не только своим прекрасным вкусом, но и эстетичным внешним видом.