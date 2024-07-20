Простые советов, чтобы ваши сырники всегда получались пышными и вкусными

Почему сырники не получаются пышными

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Причин, почему сырники не получаются, может быть несколько.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Творог:

Качество : творог должен быть натуральным и не слишком влажным. Если творог слишком влажный, его можно отжать через марлю или сито.

: творог должен быть натуральным и не слишком влажным. Если творог слишком влажный, его можно отжать через марлю или сито. Консистенция: творог должен быть однородным и мягким. Для достижения нужной консистенции его можно пропустить через сито или взбить блендером.

Яйца:

Количество: на 500 г творога достаточно 1 яйца. Если творог суховат, можно использовать 2 желтка вместо целого яйца, чтобы не сделать массу слишком жидкой.

Дополнительные компоненты:

Сухие ингредиенты : мак, корица, орехи и другие сухие ингредиенты можно добавлять в небольших количествах.

: мак, корица, орехи и другие сухие ингредиенты можно добавлять в небольших количествах. Свежие фрукты и ягоды: эти компоненты добавляют влагу, поэтому следует учитывать, что они могут ухудшить форму сырников при жарке.

Жарка:

Сковорода : сковорода должна быть предварительно разогрета. Это поможет сырникам лучше сохранять форму и равномерно прожариваться.

: сковорода должна быть предварительно разогрета. Это поможет сырникам лучше сохранять форму и равномерно прожариваться. Духовка: сырники можно готовить в духовке, также предварительно разогретой. Этот способ позволяет сделать блюдо менее жирным.

Эти советы помогут приготовить идеальные сырники, которые будут вкусными и пышными.