Простые советов, чтобы ваши сырники всегда получались пышными и вкусными
Почему сырники не получаются пышными
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Причин, почему сырники не получаются, может быть несколько.
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0
Творог:
- Качество: творог должен быть натуральным и не слишком влажным. Если творог слишком влажный, его можно отжать через марлю или сито.
- Консистенция: творог должен быть однородным и мягким. Для достижения нужной консистенции его можно пропустить через сито или взбить блендером.
Яйца:
- Количество: на 500 г творога достаточно 1 яйца. Если творог суховат, можно использовать 2 желтка вместо целого яйца, чтобы не сделать массу слишком жидкой.
Дополнительные компоненты:
- Сухие ингредиенты: мак, корица, орехи и другие сухие ингредиенты можно добавлять в небольших количествах.
- Свежие фрукты и ягоды: эти компоненты добавляют влагу, поэтому следует учитывать, что они могут ухудшить форму сырников при жарке.
Жарка:
- Сковорода: сковорода должна быть предварительно разогрета. Это поможет сырникам лучше сохранять форму и равномерно прожариваться.
- Духовка: сырники можно готовить в духовке, также предварительно разогретой. Этот способ позволяет сделать блюдо менее жирным.
Эти советы помогут приготовить идеальные сырники, которые будут вкусными и пышными.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.