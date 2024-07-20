Как приготовить вкуснейшие кабачки с соевым соусом и чесноком

Рецепт восхитительных кабачков с соевым соусом и чесноком

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных кабачков с соевым соусом и чесноком. Блюдо можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде. Рассказываем, как приготовить закуску.

Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0

Ингредиенты:

Кабачки — 500 г

Соевый соус — 60 мл

Подсолнечное масло — 30 мл

Картофельный крахмал — 1,5 ст.л.

Соль — по вкусу

Чеснок — по вкусу

Приготовление:

1. Нарезать кабачки сначала кружочками, а затем — брусочками.

2. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кабачки на большом огне в течение 5 минут. Периодически помешивать.

3. Посыпать овощи крахмалом и перемешать.

4. В миске смешать соевый соус и соль. Чеснок пропустить через пресс и добавить к смеси. Перемешать.

5. Добавить соус к кабачкам и перемешать. Тушить блюдо на медленном огне 5 минут.

6. Блюдо готово! При желании можно посыпать кабачки зеленью и кунжутом.