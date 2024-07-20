Как приготовить вкуснейшие кабачки с соевым соусом и чесноком

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных кабачков с соевым соусом и чесноком. Блюдо можно подавать как в тёплом, так и в холодном виде. Рассказываем, как приготовить закуску.
1. Нарезать кабачки сначала кружочками, а затем — брусочками.
2. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кабачки на большом огне в течение 5 минут. Периодически помешивать.
3. Посыпать овощи крахмалом и перемешать.
4. В миске смешать соевый соус и соль. Чеснок пропустить через пресс и добавить к смеси. Перемешать.
5. Добавить соус к кабачкам и перемешать. Тушить блюдо на медленном огне 5 минут.
6. Блюдо готово! При желании можно посыпать кабачки зеленью и кунжутом.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.