Как приготовить вкусный и наваристый борщ

Секреты приготовления вкусного борща

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — одно из любимейших блюд россиян. Отличительной особенностью супа является насыщенный красный цвет, который достигается благодаря обилию свёклы в составе. Раскрываем секреты приготовления этого восхитительного блюда.

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1. Чаще всего в качестве мяса для борща используется говядина. Бульон будет наваристее, если готовить суп на костях. Кроме того, чтобы он стал ароматнее, можно предварительно обжарить кусок мяса.

2. Если картофель немного обжарить перед приготовлением борща, то суп получится наваристее.

3. Блюдо приобретёт более насыщенный красный цвет, если свёклу натереть на крупной тёрке, а затем сбрызнуть её лимонным соком.

4. Для вкусного борща важно придерживаться правильных пропорций овощей. Больше всего в супе должно быть свёклы и капусты. Картофеля и других овощей — в 2 раза меньше.

5. Борщ лучше всего варить в кастрюле с толстыми стенками и дном. Благодаря такой утвари суп будет нагреваться равномерно и постепенно.