Приготовьте вкусный низкокалорийный крем-суп: отличный вариант для лета

Крем-суп является очень вкусным первым блюдом, но он может быть довольно калорийными — в основном из-за сыра или сливок, которые используют повара.
Но когда вы готовите эти супы дома, вы можете использовать низкокалорийные версии продуктов, чтобы сделать это блюдо более полезным.
Вот несколько советов о том, как приготовить низкокалорийный крем-суп, сохранив при этом вкус.
Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок. Обжаривайте, пока они не станут полупрозрачными и ароматными.
Положите ваши любимые овощи в кастрюлю. Перемешайте и готовьте около 5-7 минут, пока они не станут слегка мягкими. Влейте куриный или овощной бульон, доведя смесь до слабого кипения. Уменьшите огонь и дайте покипеть, пока овощи не станут мягкими и не напитаются ароматом.
Используйте блендер, чтобы пюрировать суп до однородной консистенции. Добавьте нежирное молоко в суп, постоянно помешивая. Это добавляет кремовую текстуру без лишних калорий.
Приправьте суп солью, перцем и любимыми травами или специями. Дайте супу покипеть еще 10-15 минут.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.