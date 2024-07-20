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Приготовьте вкусный низкокалорийный крем-суп: отличный вариант для лета

Рецепт приготовления низкокалорийного крем-супа

1:21
Еда

Крем-суп является очень вкусным первым блюдом, но он может быть довольно калорийными — в основном из-за сыра или сливок, которые используют повара.

Рецепт приготовления низкокалорийного крем-супа
Фото: Freepik is licensed under Free license

Но когда вы готовите эти супы дома, вы можете использовать низкокалорийные версии продуктов, чтобы сделать это блюдо более полезным.

Вот несколько советов о том, как приготовить низкокалорийный крем-суп, сохранив при этом вкус.

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок. Обжаривайте, пока они не станут полупрозрачными и ароматными.

Положите ваши любимые овощи в кастрюлю. Перемешайте и готовьте около 5-7 минут, пока они не станут слегка мягкими. Влейте куриный или овощной бульон, доведя смесь до слабого кипения. Уменьшите огонь и дайте покипеть, пока овощи не станут мягкими и не напитаются ароматом.

Используйте блендер, чтобы пюрировать суп до однородной консистенции. Добавьте нежирное молоко в суп, постоянно помешивая. Это добавляет кремовую текстуру без лишних калорий.

Приправьте суп солью, перцем и любимыми травами или специями. Дайте супу покипеть еще 10-15 минут.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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