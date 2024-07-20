Как приготовить вкусную томатную пасту на зиму в банках: лёгкий рецепт

Томатная паста часто используется для приготовления первых блюд, рагу, подлив, соусов. Её можно приобрести в магазине, но лучше приготовить самостоятельно. Продукт получится вкуснее и полезнее. Предлагаем узнать, как приготовить томатную пасту на зиму в банках.
Приготовить отличную томатную пасту можно при помощи блендера. Это позволит вам сэкономить время и получить потрясающую консистенцию.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сначала нужно снять кожицу с томатов. Для этого опустите овощи в кипяток на несколько минут, а потом поместите их в ледяную воду на 3 минуты.
Нарежьте помидоры на небольшие дольки, разделите чеснок на головки и порежьте лук. Перемешайте овощи и положите их в блендер. Пюрируйте ингредиенты до тех пор, пока не получится однородная масса.
Смесь поставьте на огонь и ждите запекания. После того как закипит, варите пасту примерно 45 минут, иногда помешивая. Насыпьте сахар, соль и готовьте ещё минут 40.
Теперь нужно добавить специи в томатную пасту. Поместите гвоздику и лавровые листья в марлевый мешочек и опустите в заготовку. Варите пасту полтора часа. Добавьте уксус, снимите с огня и подождите 20 минут. После этого пасту можно разливать по стерилизованным банкам.
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