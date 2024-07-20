Как приготовить вкусную томатную пасту на зиму в банках: лёгкий рецепт

Рецепт приготовления томатной пасты на зиму

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатная паста часто используется для приготовления первых блюд, рагу, подлив, соусов. Её можно приобрести в магазине, но лучше приготовить самостоятельно. Продукт получится вкуснее и полезнее. Предлагаем узнать, как приготовить томатную пасту на зиму в банках.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Приготовить отличную томатную пасту можно при помощи блендера. Это позволит вам сэкономить время и получить потрясающую консистенцию.

Ингредиенты:

помидоры — 9 кг;

лук — 800 г;

чеснок — 100 г;

соль — 6 столовых ложек;

сахар — 700 г;

уксус 9% — 200 мл;

лавровый лист;

гвоздика — чайная ложка;

корица молотая — чайная ложка.

Приготовление:

Сначала нужно снять кожицу с томатов. Для этого опустите овощи в кипяток на несколько минут, а потом поместите их в ледяную воду на 3 минуты.

Нарежьте помидоры на небольшие дольки, разделите чеснок на головки и порежьте лук. Перемешайте овощи и положите их в блендер. Пюрируйте ингредиенты до тех пор, пока не получится однородная масса.

Смесь поставьте на огонь и ждите запекания. После того как закипит, варите пасту примерно 45 минут, иногда помешивая. Насыпьте сахар, соль и готовьте ещё минут 40.

Теперь нужно добавить специи в томатную пасту. Поместите гвоздику и лавровые листья в марлевый мешочек и опустите в заготовку. Варите пасту полтора часа. Добавьте уксус, снимите с огня и подождите 20 минут. После этого пасту можно разливать по стерилизованным банкам.