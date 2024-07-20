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Как приготовить вкусную томатную пасту на зиму в банках: лёгкий рецепт

Рецепт приготовления томатной пасты на зиму

1:50
Еда

Томатная паста часто используется для приготовления первых блюд, рагу, подлив, соусов. Её можно приобрести в магазине, но лучше приготовить самостоятельно. Продукт получится вкуснее и полезнее. Предлагаем узнать, как приготовить томатную пасту на зиму в банках. 

Рецепт приготовления томатной пасты на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Приготовить отличную томатную пасту можно при помощи блендера. Это позволит вам сэкономить время и получить потрясающую консистенцию. 

Ингредиенты:

  • помидоры — 9 кг;
  • лук — 800 г;
  • чеснок — 100 г;
  • соль — 6 столовых ложек;
  • сахар — 700 г;
  • уксус 9% — 200 мл;
  • лавровый лист;
  • гвоздика — чайная ложка;
  • корица молотая — чайная ложка.

Приготовление:

Сначала нужно снять кожицу с томатов. Для этого опустите овощи в кипяток на несколько минут, а потом поместите их в ледяную воду на 3 минуты.

Нарежьте помидоры на небольшие дольки, разделите чеснок на головки и порежьте лук. Перемешайте овощи и положите их в блендер. Пюрируйте ингредиенты до тех пор, пока не получится однородная масса.

Смесь поставьте на огонь и ждите запекания. После того как закипит, варите пасту примерно 45 минут, иногда помешивая. Насыпьте сахар, соль и готовьте ещё минут 40.

Теперь нужно добавить специи в томатную пасту. Поместите гвоздику и лавровые листья в марлевый мешочек и опустите в заготовку. Варите пасту полтора часа. Добавьте уксус, снимите с огня и подождите 20 минут. После этого пасту можно разливать по стерилизованным банкам.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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